Katowicki NOSPR i Radzimir Dębski – Jimek przygotowali niezwykły, bezpłatny koncert noworoczny. W niedzielę 3 stycznia zagrają muzykę z najnowszego filmu George'a Clooneya "Niebo o północy", którą skomponował dwukrotny zdobywca Oscara - Alexandre Desplat. "Ta muzyka jest najbardziej odczłowieczona i człowiecza jednocześnie. Zimna, komputerowa, nieobecna, nieludzka, ale też taka najbardziej z ludzkich i romantyczna. To gdzieś się styka i walczy ze sobą w trakcie tej suity i całej ścieżki dźwiękowej" - opisuje w rozmowie z RMF FM Jimek.

"Niebo o północy" to adaptacja cieszącej się uznaniem krytyków książki Lily Brooks-Dalton "Dzień dobry, północy". To historia o samotnym naukowcu, który za wszelką cenę stara się powstrzymać ekipę astronautów przed powrotem na Ziemię, gdzie doszło do tajemniczej katastrofy. Jednocześnie to opowieść o samotności, potrzebie kontaktu z drugim człowiekiem i nadziei.

Myślę, że tu chodzi też o odkupienie - mówi George Clooney. Wszyscy chcieliśmy, by był to film o odkupieniu i nadziei - dodaje aktor i reżyser. W postapokaliptycznej opowieści, grany przez niego Augustine stara się powstrzymać Sully (w tej roli Felicity Jones) i jej ekipę astronautów przed powrotem na zniszczoną Ziemię.

Koncert został zrealizowany w siedzibie NOSPR w Katowicach. Uzupełnieniem warstwy muzycznej jest multimedialna scenografia, która pozwoli widzom przenieść się w świat filmu.

Clooney, NOSPR, Jimek i muzyka wysłana... w kosmos

Rzadko dyryguję nie swoją muzyką - mówi w RMF FM Jimek. Dla mnie ten koncert to było takie wołanie z samotności. Bo muszę się przyznać, że to był pierwszy raz w tym roku, gdy pracowałem z orkiestrą - dodaje Radzimr Dębski.

Premiera audiowizualnego widowiska rozpocznie się 3 stycznia o godzinie 18.00 na kanale YouTube Netflix Polska i na Facebooku. Sama kompozycja zostanie wysłana w kosmos. Stanie się to zaraz po premierze i we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Sygnał będzie precyzyjnie skierowany w stronę jednej z planet, na której panują warunki zbliżone do tych na Ziemi.