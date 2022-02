​Zaczęły się zdjęcia do najnowszego filmu Christophera Nolana zatytułowanego "Oppenheimer". Ojca chrzestnego bomby atomowej J. Roberta Oppehnheimera zagra Cillian Murphy. Do obsady dołączył właśnie Kenneth Branagh, a studio Universal opublikowało pierwsze zdjęcie.

Cillian Murphy jako J. Robert Oppenheimer / Materiały prasowe

Filmowy portal Deadline pisze, że zdjęcia do filmu "Oppenheimer" będą powstawały w kilku różnych miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych - w Nowym Meksyku, Kalifornii czy New Jersey. Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku. Produkcja kosztować ma 100 milionów dolarów i powstanie dla wytwórni Universal. Autorem zdjęć ma być Hoyte Van Hoytema.

Christopher Nolan nie tylko film reżyseruje, ale napisał też do niego scenariusz. Powstał na podstawie nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina zatytułowanej "Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera". Imponująca jest obsada filmu "Oppenheimer". Właśnie dołączył do niej Kenneth Branagh. A główne role, oprócz Cilliana Murphy’ego, grają Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rami Malek, Matt Damon, Emily Blunt, Alden Ehrenreich, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Benny Safdie i Matthew Modine.

Bohaterem filmu jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. Oppenheimer musi zaryzykować zniszczenie świata, by pomóc go ocalić. Portal Deadline przypomina, że film Christophera Nolana pojawi się w kinach na dwa tygodnie przed kolejną rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.