To danie z wieeeeelką historią! Podawano je nawet na carskich stołach. Niezmiennie od XIX wieku rassolnik cieszy się wielkim powodzeniem wśród Rosjan. To rosyjska odmiana zupy ogórkowej, którą tradycyjnie przyrządza się dzień po hucznym sylwestrze lub weselu, ponieważ doskonale leczy... kaca. W najbliższy weekend będziecie mogli jej spróbować podczas imprezy Twierdza Smaków na Zamku Czocha.

Już po raz czwarty, od 25 do 27 czerwca 2021, bajkowy Zamku Czocha zamieni się w Twierdzę Smaków. To jedna z największych w Polsce imprez popularyzujących historię przez sztukę kulinarną minionych epok. Tym razem motywem przewodnim będą dania od średniowiecza do baroku, ale nie zabraknie również smaków bliższych naszym czasom.

Tradycyjnie już przy wejściu do zamku stanie opryskliwa obsługa z baru pamiętającego czasy PRLu oraz kantyna polowa z grochówką i rosolnikiem. Nazwa rassolnik wywodzi się od słowa "rassoł", które oznacza płyn z kwaszenia ogórków lub kapusty. Można ją zrobić z ogórków kiszonych lub małosolnych. Idealnie - jak wspomnieliśmy - nadaje się na kaca.

Restauracja Zamkowa przypomni racuchy z kwiatami i pierogi z podrobami. Nie zabraknie również dań dla odważnych, w zamkowej fosie będą czekać świeżo wędzone gęsie pipki, zapiekane uszy wieprzowe z serem w sosie szczypiącym oraz jabłka pieczone w piwie z makiem i chrzanem.

Spróbować będzie tez można szczupaka z Pana Tadeusza, tortu królowej Saby i Marii Antoniny, karpia w pięciu gąszczach i kwaśnej polewki ze Żmijowisk.

Przez trzy dni goście Twierdzy Smaków będą mogli skorzystać także z bezpłatnych degustacji, warsztatów oraz zwiedzić jeden z najpiękniejszych polskich zamków. Czocha to wyjątkowy zabytek, pełen tajemnic i sekretnych przejść, malowniczo położony nad Jeziorem Leśniańskim. Twierdza Smaków na Zamku Czocha /Facebook

Twierdza Smaków. Oto co nas czeka!

CODZIENNIE W FOSIE

Od średniowiecza do XIX wieku

Kuchnia w namiocie - kulinarne pokazy historyczne o pełnych godzinach:

· Ryby na kamieniu, ryby wędzone w dole ziemnym na hakach, podawane z gąszczami i saporami m.in. z piernika, zielonym isalszą pieprzną z XVIIIw.

· Słodkości - pączki z szałwią, czyli "brugnes"z XIV wieku wg Tailleventa. Jadał je król Katalonii.

· Marcepan z ziemniaków - przepis, który miał być wyrazem polskości w okresie zaborów. Zaborcy importowali bakalie, aby Polacy nie mogli ich kupować, kucharze robili więc taki erzac.

· Gorące potrawy z kociołków - co godzinę coś nowego: m.in. gęsie pipki, mięsiwo w sosie kamelinowym, emplumeus jabłkowy z migdałami ( przepis z XV w.), który gotował Chiquart jako wzmocnienie dla chorych, dla kontrastu słowiańskie jabłka pieczone w piwie z makiem i chrzanem, abulasta, czyli ziołowa jajecznica na słodko z jabłkami z XVwieku i wiele innych

· Limoniata i zupy rybne od słowiańszczyzny do XVIII w, jarzynka z pokrzywki z 1837 roku.

· Polewki, breje i brejki słowiańskie gotowane w popiele

· Kutasiki i placki puri z gąszczami, sosami, przetwory kuchni dawnej

· Napoje: kwas chlebowy na mięcie i miodzie, którego początki sięgają IX wieku (Żmijowiska), wytwarzane od 200 lat w Gołogórach na Ukrainie, orszada (oranżada z migdałów), lemoniady i oranżady z kwiatów i ziół

· Dania z paleniska: mięsiwa wszelakie, ptaszki drobne z kosteczkami, bulwy, tykwy, pasternaki

· Potrawy historyczne: świeżo wędzone gęsie pipki, bigosiki i limoniaty. Pieczony karp w pięciu gąszczach, (czyli na biało, czarno, zielono, żółto, w piernikach), pstrąg z dołu

Codziennie o godz. 12.00, 15.00 Degustacje

25.06. Polewka pokrzywowa z zielenią różną i soczewicą- potrawa z IX wieku.

26.06. Zapiekane uszy wieprzowe z serem w sosie szczypiącym - tradycyjna receptura ze wschodnich rubieży Rzeczpospolitej z okresu od XVII do XIX wieku.

27.06.Żeberka cesarskie -historyczny przepis kuchni dworskiej.

DZIEDZINIEC GŁÓWNY

Czar "PRL-u" - powróćmy, jak za dawnych lat w zaczarowany barów świat

Pierogi bryzgane, gołąbki, bigos, golona i piwo w kuflu. Pokaż dzieciom, jak wyglądało życie kulinarne w Polsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Do tego woda sodowa z prawdziwego saturatora. Do wyboru dwa syropy owocowe!

Kantyna Polowa - tradycyjne dania wojskowej kuchni

Wojskowa grochówka z kuchni polowej, "rassolnik na mięsie" -historyczna zupa z tradycyjnej kuchni rosyjskiej, wojskowa kawa zbożowa, codzienne wojskowe przysmaki. Wszystko na prawdziwym ogniu.

Codzienne degustacje o 13.00 i 17.00.

Winnica Jakubów

Wyśmienite winapochodzące zpołożonej pośród Wzgórz Dalkowskich wsi Jakubów oraz domowego wyrobu sery zaoferuje rodzinna firma, Winnica Jakubów. Oprócz tego codziennie opowieści o tradycjach i historii wina, pokazy związane z jego produkcją oraz degustacje.

Codzienne degustacje o 11.00

Wędzarnia zamkowa -świeże ryby prosto z wędzarni

RESTAURACJA ZAMKOWA

Specjalne, festiwalowe menu, m.in. pierogi z podrobami, racuchy z kwiatami, pasztet z orzechami Ernsta Guetschowa, wątróbki drobiowe w sosie leśnym i wiele innych pyszności.

Codziennie degustacje co 90 minut na dziedzińcu głównym.

Kawiarnia historyczna

Tradycją Twierdzy Smaków są słodkości dedykowane różnym władczyniom. Jedliśmy już tort królowej Bony, ulubione ciasto Elżbiety II a także różany tor Marii Antoniny. W tym roku zapraszamy na luksusowe ciasto czekoladowe królowej Saby, Michaldy. Michalda żyła około 875 roku p.n.e. Znana jest z tego, że odwiedzała króla Salomona i opowiadała mu swoje wizje, które dotyczyły przyszłości świata. Poświęcony jej przepis zawiera m.in. także odrobinę rumu i migdały.

Poza tym ciasta, ciasteczka naszych babć, prababć i królowych. Różany tort Marii Antoniny zamkowe łakocie dla dzieci

Codziennie degustacja 16.00

PLAC PRZY OGRODZIE

Strefa dziecka

Animacja dla dzieci, walki na bezpieczne miecze

Historyczne gry dla młodszych uczestników festiwalu.

DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

Przysmaki z zamkowej kawiarni. Słynny tort francuskiej królowej Marii Antoniny na bazie płatków różanych i kremu i tort królowej Saby.

ZAMKOWE DZIEDZIŃCE

Stoiska komercyjne: stroje historyczne, słodycze, kresowe przysmaki, degustacje

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

25 czerwca 2021, godz. 18.00

Kwaśna polewka ze Żmijowisk - pokaz i degustacja (fosa zamkowa)

Rekonstrukcja polewki ofiarnej sprzed ponad tysiąca lat. W czasie pokazu wykorzystany będzie odtworzony przepis i replika oryginalnego naczynia, w którym potrawa została złożona w ofierze.

Ponad tysiąc lat temu przesądni budowniczowie chaty umieścili pod podłogą gliniane naczynie, w którym złożyli w ofierze... kwaśną polewkę. Naczynie zawierające danie zostało odkryte pod reliktami dawnej chaty sprzed ponad tysiąca lat w czasie prac archeologicznych. "Jej właścicielom bardzo zależało na przychylności opiekuńczych bóstw domowych: pod polepą podłogi wkopali ofiarę zakładzinową - gliniane naczynie, które udało się odkryć w całości" - twierdzą archeolodzy. Potrawą, która została ofiarowana bóstwom domowym, mogła być kwaśna polewka na bazie komosy białej i dodatkiem łobody, szczawiu i rdestu, zagęszczona soczewicą, kaszą z jęczmienia i prosa, mąką pszenną oraz przyprawionej do smaku miętą. Ta ostatnia dobrze komponuje się z soczewicą. W czasie pokazu podejmiemy próbę odtworzenia historycznej potrawy ofiarnej.

WERANDA RYCERSKA

25.06 i 27.06 godz. 15.00

Historia whisky - wykład i degustacja

Wykłady, w czasie których uczestnicy odbędą podróż szlakiem słynnych destylarni i zapoznają się z tajnikami produkcji, rodzajami, markami oraz smakami szlachetnego trunku.

Prosimy o mailową rezerwację miejsc: i.kislo@rewita.pl

Miód pitny - staropolski przysmak - wykład i degustacja

Degustacja miodów pitnych, najbardziej znanego chyba symbolu tradycji kulinarnych polskiej kuchni szlacheckiej okresu baroku

Codziennie 16.30

Prosimy o mailową rezerwację miejsc: i.kislo@rewita.pl

Degustacja zamkowych miodów pitnych na dziedzińcu codziennie o godz. 11.00

13.00 Czekoladowa Magia Smaków - codziennie

Sprawdź, czy tylko za pomocą zmysłu smaku rozpoznasz zatopiony w czekoladzie owoc!Zajęcia będą trwały ok. 45 minut. W pierwszej części uczestnicy poznają krótką historię czekolady, sposób, w jaki się ją wytwarza oraz kilka o niej ciekawostek. W części drugiej - praktycznej, dzieci będą wykonywać smaczne, proste oraz dla nich bezpieczne czekoladowe founde. Polega to na tym, że w garneczku podgrzewanym za pomocą małych świeczek topi się czekoladę oraz odpowiednio rozrzedza. W trakcie zajęć dzieci będą miały do dyspozycji również pokrojone owoce. Jak czekolada będzie już gotowa, przyjdzie czas na jedzenie maczanych w czekoladzie owoców. Dla urozmaicenia zajęć będą również dostępne różne przyprawy - z różnych części świata. Na koniec zajęć dzieci będą wykonywały zadanie, które polegać będzie na odgadywaniu jedzonych z zamkniętymi oczyma owoców.