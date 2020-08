Różany tort Marii Antoniny, czekoladowy przysmak królowej Elżbiety II, słoweńskie strukli, ulubiony deser Leonarda da Vinci – to tylko część historycznych potraw, których można spróbować podczas III Festiwalu Kuchni Historycznej - Twierdza Smaków w zamku Czocha. Festiwal zaczął się w piątek, potrwa do niedzieli 16 sierpnia.

Jak co roku Zamek zaprasza na degustacje, konkursy, spotkania, wystawy i warsztaty kulinarne. Nie brakuje wyrafinowanych dań z czasów średniowiecza i baroku.

Na zamkowych gości tradycyjnie czeka kuchnia w stylu PRL z opryskliwą sklepową, pysznymi pierogami, setą i galaretą. W kawiarence Marii Antoniny na świeżym powietrzu dostępne są historyczne ciasta, m.in. "zamkowe duszki", zaś na stoiskach przepyszne, tradycyjne ciasta piernikowe wykonane według jednej z najstarszych, znanych receptur. Stoiska z potrawami średniowiecznymi zapraszają na kutasiki, placki puri z gąszczami i saporami, musztardę gruszkową, kwas chlebowy miodowo-miętowy, sapor breje i brejki, polewki, m.in. chłodnik z wina z ryżem, soczewicę z pokrzywą i podagrycznikiem, ptaszki z rusztu z sosem piernikowym, jagodowym z migdałami na ostro w liściach chrzanu oraz pipki gęsie.

III Festiwal Kuchni Historycznej. Od królewskich deserów po żołnierskie jadło /materiały prasowe /

W zamkowej restauracji Uczta pełne historyczne menu związane z dziejami zamku i nie tylko: pasztecik królowej Bony, zupa cebulowa Ludwika XIV, śliwki po duńsku, racuchy Elzy i XVIII-wieczne kąski wołowe. Ostatni właściciel Czochy uwielbiał pstrągi, dlatego w restauracji nie zabrakło również ryb. Można przekonać się też, jak smakuje ulubiony tort słynnej królowej francuskiej Marii Antoniny - która, jak głosi historia, jadła słodycze tylko rano i dzięki temu miała nie tyć.

Ten tort jest zrobiony na bazie mąki bezglutenowej, dlatego że ta mąka musi być cięższa. Ta współczesna mąka jest za lekka. Na bazie prawdziwego oryginalnego olejku różanego, na cukrze pudrze - co daje mu taki pudrowy lekki smak. I do tego krem z prawdziwych pistacji. On jest różowo-kremowy, pyszny, ciężki. To jest smak, którego nie da się podrobić - mówiła Joanna Lamparska, współorganizatorka festiwalu.

III edycja festiwalu rozpocznie się już 14 sierpnia / materiały prasowe /

Festiwalowa kantyna proponuje też historyczne wojskowych dania. Wśród nich jest bałkańska zupa jota - przypominająca kapuśniak czy bigos.

Pojawiła się w kontekście wojen bałkańskich na początku XX wieku, kiedy państwa bałkańskie prowadziły wojny przeciw Turcji. Jota przez stulecia była uważana za posiłek biedoty, posiłek bardzo prosty w przygotowaniu. To danie zostało urozmaicone na przestrzeni dziesięcioleci, stając się dobrym daniem jednogrankowym. Postanowiła to wykorzystać armia - mówił Piotr Kałuża, współorganizator festiwalu. Podstawowymi składnikami tej zupy są kiszona kapusta, wędzony boczek, ostra paprykowa kiełbasa, wędzona kiełbasa, ajvar lub pulpa pomidorowa, ziemniaki i oliwa z oliwek. Bardzo ważna jest fasola - wyliczał.

III Festiwal Kuchni Historycznej odbędzie się na Zamku Czocha / materiały prasowe /

Przez trzy dni festiwalu gości bawią rycerze, pieśniarze, każdy może wziąć udział w konkursach i zabawach. Specjalnie dla dzieci zostanie wydzielona Strefa Zabawy. Po pysznym jedzeniu zamek zaprasza na zwiedzanie swoich komnat a także przejście kilkunastoma tajnymi korytarzami do których wejścia ukryte są w ścianach i w regałach. Czocha kryje również salę tortur i małe muzeum osobliwości. Przy samym zamku leży przystań, z której po jeziorze Leśniańskim regularnie kursuje wycieczkowy stateczek.

To weekend pełen pysznych tajemnic!

Program

14. 08. 2020

Degustacje:

11.00 Kuchnia polowa "Na tyłach": słoweńskie strukli

12.00 Restauracja Zamkowa Uczta: Pasztet Józefiny 13.00 Ryby wędzone; ryby wędzone i grillowane

14.00 Tureckie Baklavy; baklava z orzechami włoskimi

15.00 Izerski Pszczelnik; syropy na bazie miodu oraz miody wieloodmianowe

16.00 Restauracja Zamkowa Uczta; ciastka ze skwarkami

17.00 Kuchnia średniowieczna w fosie: rybka z Pana Tadeusza

15. 08.2020

Degustacje:

11.00 Kuchnia średniowieczna w fosie; zupa piwna

12.00 Restauracja Zamkowa Uczta; Wątróbki według Johanna

13.00 Tureckie Baklavy; baklava z orzechami włoskimi

14.00 Ryby wędzone; ryby wędzone i grillowane

15.00 Izerski Pszczelnik; syropy na bazie miodu oraz miody wieloodmianowe

16/00 Restauracja Zamkowa Uczta: Pasztet marchewkowy Uryliki

17.00 Kuchnia polowa "Na tyłach": frontowa niespodzianka

16.08.2020

Degustacje:

11.00 Restauracja Zamkowa Uczta: Pasztet Józefiny

12.00 Kuchnia średniowieczna w fosie; Jagły w rynce z sosem karpiowym

13.00 Ryby wędzone; ryby wędzone i grillowane

14.00 Tureckie Baklavy; baklava z orzechami włoskimi

15.00 Izerski Pszczelnik; syropy na bazie miodu oraz miody wieloodmianowe

16.00 Restauracja Zamkowa Uczta: racuchy Elzy

17.00 Kuchnia polowa "Na tyłach": wybuchowa pajda

Przez cały dzień: degustacje zamkowego miodu von Klux - ulubionego trunku pitego w Czosze przed wiekami.

Warsztaty, codziennie 14 - 16.08.2020

14.00 Krótka historia czekolady - warsztaty dla dzieci

Krótka, pełna ciekawostek, historia czekolady oraz praktyczne warsztaty podczas których dzieci będą przygotowywać smaczne i proste czekoladowe founde. W garneczku podgrzewanym za pomocą małych świeczek topi się czekoladę oraz odpowiednio rozrzedza. W trakcie zajęć dzieci będą miały do dyspozycji również pokrojone owoce. Kiedy czekolada będzie gotowa, nadejdzie czas na jedzenie zatapianych w czekoladzie owoców. Dla urozmaicenia zajęć dostępne będą również przyprawy z różnych części świata. Ostatni element, tylko dla odważnych, to rozpoznanie owocu oblanego czekoladą wyłącznie po jego smaku.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: i.kislo@rewita.pl

16.00

Irlandzki akcent - czyli lekcje picia whiskey marki Teeling. Uczestnicy warsztatów poznają trzy rodzaje tego trunku: Blended dojrzewającą w beczkach po rumie, Single Malt dojrzewając w pięciu rodzajach beczek oraz Single Grain dojrzewającą w beczkach po czerwonym winie. Po irlandzkich smakach przyjdzie pora na Młody Ziemniak 2019, czyli wódkę z młodych ziemniaków zbieranych w 2018 roku i poddaną jednokrotnej destylacji.

Po Młodym Ziemniaki nadejdzie Chopin Vintage - destylat ziemniaczany leżakowany w beczkach z polskiego dębu. Kolejną godną uwagi pozycją jest Krzeska Ziołowa - wódka z pszenicy, w której poddano maceracji dwadzieścia ziół.

Warsztaty na zapisy: i.kislo@rewita.pl Cena 10 zł.

Strefa zabawy - codziennie

Specjalnie dla młodszych uczestników tego wydarzenia do Zamku czocha przybędzie załoga Hugona Yorcka, czyli zespół wspaniałych animatorów wolnego czasu. W specjalnym magicznym namiocie będzie można przygotować sobie eliksir, wziąć udział w pojedynku na zaklęcia, czy fechtować mieczem. Dodatkowo malowanie twarzy i inne konkursy... A wszystko to w otoczeniu znanych bohaterów świata filmu i literatury fantasy!