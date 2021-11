Sąd w Los Angeles zarządził w piątek zakończenie trwającej ponad 13 lat kurateli nad amerykańską gwiazdą pop Britney Spears. Piosenkarka w poście na swoim instagramowym profilu wyznała, że jest to najlepszy dzień w jej życiu.

Wiec przed przesłuchaniem w sprawie amerykańskiej piosenkarki Britney Spears w LA / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Z dniem dzisiejszym kończy się nadzór kuratorski nad Britney Jean Spears i jej majątkiem - orzekła sędzia Brenda Penny.

Wokalistka nie uczestniczyła w przesłuchaniu, ale w poście na Instagramie napisała: "Kocham moich fanów tak bardzo, że to szalone!!! Myślę, że będę płakać przez resztę dnia!!! To najlepszy dzień w życiu".

Fani piosenkarki świętują zakończenie sprawy / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

39-letnia Spears od miesięcy apelowała w sądzie o zakończenie nadzoru kuratorskiego decydującego o jej życiu osobistym i majątku wartym 60 milionów dolarów. W piątek mówiła, że chce się teraz trochę nacieszyć życiem, zanim podzieli się swoimi przyszłymi planami zawodowymi. Jest zaręczona i zamierza poślubić długoletniego partnera Sama Asghari.

Adwokat wokalistki Matthew Rosengart, zwracając się do sądu, zaznaczył, że ustanowiona została "siatka bezpieczeństwa" w celu uregulowania kwestii finansów i osobistej opieki nad jego klientką. Chciałby doprowadzić do zbadania ewentualnych błędów finansowych w zarządzaniu przez sprawującego wcześniej funkcję kuratora córki Jamie Spearsa. Uzależnił to od woli piosenkarki.

Fani wspierali Britney Spears

To był historyczny dzień dla Britney Spears - ocenił. Dziękował fanom ruchu poparcia #FreeBritney, twierdząc, że był niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Wielbiciele gwiazdy kwestionowali zasadność objęcia jej restrykcjami. Argumentowali, że w tym samym czasie z powodzeniem koncertowała na całym świecie i zarabiała miliony dolarów.

Britney Spears pod kontrolą ojca po przejściu załamania nerwowego

W 2007 i 2008 roku piosenkarka przeszła załamanie nerwowe. Gwiazda muzyki miała także problemy z narkotykami. Sąd uznał ją za niezdolną do zarządzania własnym życiem oraz finansami. W 2008 roku ojciec gwiazdy, James Spears wraz z adwokatem Andrew Walletem uzyskał kontrolę nad wszystkimi aspektami życia Britney, w tym szacowanym na 60 mln dolarów majątkiem.

Kiedy prawnik złożył rezygnację, ojciec sam nadzorował finanse piosenkarki "w trosce o jej potomstwo". W listopadzie 2020 roku sędzia Brenda Penny wyznaczyła dodatkowo firmę Bessemer Trust do sprawowania nadzoru na majątkiem Britney Spears.

Za pośrednictwem adwokatów ojciec Britney Spears zapewnił, że pomógł uporządkować karierę zawodową córki i zawsze działał w jej najlepszym interesie.