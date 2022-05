Netflix opublikował zdjęcia z planu filmu "Maestro", którego bohaterem jest wybitny kompozytor Leonard Bernstein. W jego rolę wciela się Bradley Cooper. Na zdjęciach widać spektakularną metamorfozę aktora, dla którego "Maestro" to również kolejna po "Narodzinach gwiazdy" pozycja w dorobku reżyserskim.

Na zdjęciach opublikowanych przez Netflix w mediach społecznościowych oprócz Bradleya Coopera widać też Carey Mulligan, która wciela się w filmie w rolę żony Bernsteina - Felicii Montealegre. Fotografie pokazują bohatera filmu na różnych etapach życia. Za każdym razem metamorfoza grającego go Coopera robi duże wrażenie.

Jak podaje branżowy magazyn "Variety" , zdjęcia do filmu rozpoczęły się w tym miesiącu, a "Maestro" będzie miał premierę w 2023 r. Co ciekawe, z tym projektem wcześniej związany był Steven Spielberg. To właśnie on wybrał Coopera na odtwórcę głównej roli i miał odpowiadać za reżyserię.

Steven ma dużo zainteresowań - wybiera jeden projekt, a wtedy wszystkie pozostałe są wstrzymywane. Myślę, że wiedział, że przez pewien czas nie będzie w stanie zrobić tego filmu. Był na tyle miły, by przekazać go w moje ręce - mówił Bradley Cooper w rozmowie z "Variety". Ostatecznie Spielberg został jednym z producentów filmu, podobnie jak inny legendarny reżyser - Martin Scorsese. Cooper oprócz reżyserii i głównej roli wziął też na siebie pracę przy scenariuszu, który stworzył wspólnie z Joshem Singerem.

Leonard Bernstein był amerykańskim kompozytorem, dyrygentem i pianistą. Jest znany m.in. za sprawą musicalu "West Side Story", do którego skomponował muzykę. To na jego podstawie Steven Spielberg stworzył swój ostatni film.

Wideo youtube

Poprzedni film wyreżyserowany przez Bradleya Coopera - "Narodziny gwiazdy" - zdobył 8 nominacji do Oscara. Nagrodzony został w jednej kategorii - za hitową piosenkę "Shallow", którą Cooper wykonał wspólnie z Lady Gagą.