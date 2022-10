Premiera powieści biograficznej o Romy Schneider, jednej z największych ikon kina XX wieku. "Silent Twins" - anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej - w kinach. Teatralna premiera "Mezopotamii" wybitnego ukraińskiego dramaturga. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Romy Schneider / SVEN SIMON / PAP/EPA

Romy i droga do Paryża

19 października ukaże się w Polsce powieść biograficzna o Romy Schneider, jednej z największych ikon kina XX wieku. Michelle Marly kreśli w niej także obraz kina europejskiego lat 50. i 60., Paryża i jego ówczesnego klimatu.

Okładka książki / Wydawnictwo Marginesy / Materiały prasowe

Jak czytamy w opisie wydawnictwa Marginesy: Miłość zawiodła ją do Francji. Sztuka ją tam zatrzymała. Dwudziestoletnia Romy Schneider była najlepiej opłacaną niemieckojęzyczną aktorką lat pięćdziesiątych. Rola Sisi, młodziutkiej cesarzowej, przyniosła jej międzynarodową sławę, uwielbienie widzów, ogromne pieniądze i status gwiazdy, ale jednocześnie wtłoczyła w ramy niewiniątka - zarówno na ekranie, jak i w życiu. Wszystko zmienia się, gdy w jej życiu pojawia się Alain Delon, debiutujący francuski aktor, będący zupełnym przeciwieństwem osób z jej otoczenia. Po burzliwym początku znajomości między młodymi rodzi się romans i dziewczyna decyduje się podążyć za ukochanym do Paryża. Ten związek może jednak zniszczyć nie tylko jej karierę, ale także relacje z najbliższymi.

Książka ukaże się w tłumaczeniu Urszuli Pawlik.

Romy Schneider i Alain Delon na planie filmu "Basen" / PAP/DPA

"Silent Twins" w kinach

"Silent Twins" to anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej. Film z Letitią Wright i Tamarą Lawrance w rolach głównych premierowo pokazywany był w maju na festiwalu w Cannes. We wrześniu zdobył Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To polsko-amerykańsko-brytyjska koprodukcja.

Scenariusz, którego autorką jest Andrea Seigel, powstał na podstawie książki Marjorie Wallace o bliźniaczkach June i Jennifer Gibbons, które odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Urodzone w 1963 r. siostry od początku łączyła wyjątkowo silna więź. Były niemalże nierozłączne. Kiedy wraz z rodziną przeniosły się do Walii, jako jedyne czarnoskóre dzieci w otoczeniu zaczęły odczuwać dyskryminację ze strony rówieśników.

To odrzucenie sprawiło, że stopniowo odizolowywały się od innych dzieci i zaczęły porozumiewać się wyłącznie ze sobą własnym, wymyślonym językiem. Po pewnym czasie ich relacja zaczęła być niebezpieczna dla otoczenia, a przede wszystkim dla nich samych. Film "Silent Twins" do polskich kin wejdzie 21 października.

Wideo youtube

Premiera "Mezopotamii" Serhija Żadana

Premierę "Mezopotamii" Serhija Żadana przygotowuje Teatr Polski w Poznaniu. Pierwszy uroczysty pokaz 21 października. To spektakl w reżyserii Wiktora Bagińskiego.

Akcja tego spektaklu rozgrywa się przed wojną w Donbasie, przed inwazją na Ukrainę. Dziś ukraińska "Mezopotamia" mówi znacznie więcej o stracie i śmierci niż jakakolwiek inna powieść osadzona w militarnej scenografii. Wojny, być może, tworzą historię, ale zabijają opowieści.

Odkrywamy, że wielkość narodu nie jest mierzona tylko heroizmem żołnierzy. Przeciętność obywateli, którzy w strachu przed samotnością na pustyni przemocy błagają o bliskość, pozwala zrozumieć co poza ludźmi zabija się za naszą wschodnią granicą. Zabija się piękno codzienności - mówią twórcy spektaklu. Aktorom towarzyszyć będzie zespół muzyczny na żywo.