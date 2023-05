Zmarł Andy Rourke, były basista legendarnego angielskiego zespołu muzycznego, The Smiths. Rourke miał 59 lat, zmarł na raka trzustki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Andy Rourke urodził się 17 stycznia 1964 roku w Anglii.

W 1982 r. został członkiem zespołu The Smiths, był nim do 1987 r. W kolejnych latach współpracował m.in. z Morriseyem, Sinéad O’Connor czy The Pretenders.

Rourke zmarł z powodu raka trzustki - ogłosił to na Twitterze Johnny Marr, jego kolega z zespołu The Smiths.