W piątek 10 listopada o godz. 21, internetowe Radio RMF24 jako jedyne w Polsce, wyemituje specjalny program poświęcony zespołowi The Beatles z okazji reedycji dwóch albumów grupy i premiery najnowszego singla „Now and Then”. Dokument będzie dostępny także jako podcast na RMF24.pl.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W programie "The Beatles: Dziedzictwo - Albumy Czerwony i Niebieski" twórczość zespołu The Beatles przybliżą m.in. Tom Petty, Dave Grohl, Brian Wilson i Mark Ronson.

Materiał został przygotowany przez Kevina Howletta - brytyjskiego dokumentalistę, byłego producenta Radia BBC, wielokrotnie nominowanego do nagród Grammy i Sony Radio Academy Award, wybitnego znawcę Beatlesów, autora sześciu książek o tej grupie.

W polskiej wersji gospodarzem programu będzie dziennikarz Radia RMF24 i RMF FM Marcin Jędrych.

Po premierze w internetowym Radiu RMF24 (www.rmf24.pl/radio) 10 listopada tuż po godz. 21, programu będzie można odsłuchać w portalu informacyjnym RMF24.pl w formie podcastu.

Dokument zostanie wyemitowany również w innych stacjach należących do Bauer Media Group w całej Europie: Absolute Radio i Greatest Hits Radio w Wielkiej Brytanii, Radio Nostalgia w Finlandii, Radio Vinyl w Szwecji, Norwegii i Danii oraz M80 Radio w Portugalii.

Audycję przygotowano specjalnie z okazji reedycji dwóch albumów The Beatles: "The Red Album" oraz "The Blue Album" - obie płyty trafią do sprzedaży właśnie 10 listopada. Zapowiada je singiel "Now and Then". To ostatni utwór zespołu - napisany i zaśpiewany przez Johna Lennona, dopracowany przez Paula McCartneya, George’a Harrisona i Ringo Starra, wreszcie - ponad cztery dekady później - dokończony przez Paula i Ringo.

Internetowe Radio RMF24 wystartowało w marcu 2021 roku i jest tworzone przez dziennikarzy i reporterów "Faktów" oraz radia RMF FM. Na antenie przez cały dzień pojawiają się relacje reporterów, rozmowy z gośćmi, analizy ekspertów, reportaże i komentarze. Stacji można słuchać na portalach www.rmfon.pl i www.rmf24.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnych RMF ON i RMF24.

Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.