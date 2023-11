Co najmniej 17 osób skazanych zabójstwo ułaskawił w tym i ubiegłym roku Władimir Putin. Jak przekazuje projekt Agientstwo, we wszystkich przypadkach droga do wolności dla zabójców biegła przez wojnę w Ukrainie. Do Rosji wracali już jako wolni ludzie.

Zniszczenia w pobliżu frontu w obwodzie donieckim/ Zdj. ilustracyjne / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA Niektórzy z ułaskawionych przez Putina zbrodniarzy po znalezieniu się na wolności już popełnili nowe zbrodnie - pisze Agientstwo.



M.in. kilka dni temu na wolności znalazł się Władisław Kanius, mężczyzna skazany na 17 lat ciężkiej kolonii karnej za brutalne zabójstwo swojej byłej partnerki, 23-letniej Wiery Piechtielewej. Mężczyzna przez kilka godzin gwałcił i bił swoją ofiarę, zanim zmarła. Sąsiedzi słyszeli krzyki ofiary i kilkakrotnie wzywali policję, która nie przyjechała.



Po wyjeździe na wojnę na Ukrainie w oddziałach Sztorm Z dla zwerbowanych więźniów, Kanius powrócił do kraju i stał się wolnym człowiekiem.



Artiom Buczyn zgwałcił i zabił kobietę. Wiaczesław Samojłow zamordował swoją partnerkę, rozczłonkował jej ciało, kończyny ukrył w różnych miejscach, a jej rzeczy spalił. Za popełnioną w 2021 roku został skazany na 9 lat i 7 miesięcy kolonii karnej. Do domu wrócił już w tym roku - po trzech miesiącach w froncie w Ukrainie. Zobacz również: Morderca-sadysta ułaskawiony przez Putina za wyjazd na front

​Storm-Z: Elitarne rosyjskie jednostki zamieniły się w bataliony karne Innym z ułaskawionych jest Arsen Mielkonjan. Mężczyzna w 2020 roku pobił na śmierć pośrednika nieruchomości, który miał konflikt z jego siostrą. Oskarżony w 2022 roku został skazany na 11 lat więzienia. Do domu wrócił już pół roku później - po wyjeździe na Ukrainę. W 2019 roku Wadim Tiechow zabił swoją byłą żonę. Został złapany, ponieważ zdarzenia zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. W 2022 roku został skazany na 16 lat ciężkiej kolonii karnej. Jeszcze w tym samym roku wyszedł na wolność, oczywiście po walce w wojnie przeciwko Ukrainie. Wolnością nie cieszył się jednak zbyt długo. Szybko usłyszał zarzut handlu narkotykami. Również w 2019 roku Cyrien-Dorży Cyrienżapow zabił 18-letnią dziewczynę. Jej rozczłonkowane ciało wrzucił do rzeki, głowę młodej kobiety znalazły dzieci. W 2020 roku Cyrienżapow został skazany na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wziął udział w wojnie w Ukrainie i na wolność wyszedł już w tym roku. Znowu jest oskarżony o zabójstwo. Portal przytacza kilkanaście historii skazanych za zabójstwa, którzy zostali ułaskawieni. Prawdopodobnie zjawisko to ma jednak znacznie większą skalę.



Media przypominają, że więźniów do walki na Ukrainie po stronie rosyjskiej zaczęła najpierw rekrutować Grupa Wagnera, a potem inne formacje najemnicze oraz ministerstwo obrony. Zobacz również: Coraz dłuższa kolejka tirów na polsko-ukraińskich przejściach granicznych

