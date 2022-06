Komisja selekcyjna ogłosiła listę filmów zakwalifikowanych do konkursu w ramach 5. BNP Paribas Green Film Festival. Między 14 a 21 sierpnia 2022 roku w plenerowych kinach na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie publiczność zobaczy 51 konkursowych filmów, które będą rywalizować w ośmiu kategoriach. Swoją nagrodę przyzna tradycyjnie też publiczność aplikację. Pula nagród pieniężnych wynosi 60 000 zł.

/ Materiały prasowe

BNP Paribas Green Film Festival to jedyny w Polsce festiwal, który pokazuje polskie i światowe produkcje dotyczące aktualnych problemów środowiskowych.

Wśród filmów, które zobaczymy podczas tegoreocznej edycji są m.in. międzynarodowe produkcje takie jakpokazywana na festiwalu w Cannes "Aya" (reż. Simon Coulibaly Gillard) czy "Animal" Cirila Diona , a także nagradzany na światowych festiwalach film "Eating Our Way to Extinction" z udziałem Kate Winslet czy "Invisible Demons" Rahula Jaina oraz "River" Jennifer Peedom.

W konkursie zobaczymy też mocną reprezentację polskich filmów. Na festiwal zostało zakwalifikowanych osiem filmów:

w konkursie filmów dokumentalnych: "Rzeczpospolita wegańska" Sławomira Jankowskiego, "Ostatnie pokolenie" Mikołaja Borowego;

w konkursie reportaży "Co z tą wodą" Macieja Chłopickiego oraz "Wegańska Warszawa" Marcina Anaszkiewicza, Anny Izabeli Spurek i Tomasza Kiebłasy;

cztery animacje: "Inscet" Marcina Podolca, "Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu" Tomasza Siwińskiego, "Horyzonty" Bartłomieja Rybaka oraz "Było sobie morze" Joanny Kożuch.

Pełną listę zakwalifikowanych do BNP Paribas Green Film Festival znajdziecie TUTAJ.

Festiwal jest organizowany przez Fundację Green Festival, UN Global Compact Network Poland, sponsorem tytularnym jest Bank BNP Paribas, partnerami instytucjonalnymi: Miasto Kraków, Polski Instytut Sztuk Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorami festiwalu są: IKEA, Grupa Canpack oraz PlastMet. Partnerzy festiwalu: Radisson, Patagonia, Open Eyes Economy Summit oraz Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Patroni medialni to stacje radiowe Grupy RMF, Onet, Dziennik Gazeta Prawna i telewizja Arte.

Festiwal rozpocznie się 14 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia 2022 roku.

Więcej na ten temat znajdziecie na stronie internetowej: www.greenfestival.pl.