"Na trasie S7 w Gdańsku doszło w sobotę do zderzenia trzech samochodów osobowych. Drogę udało się częściowo odblokować i ruch w kierunku Gdyni odbywa się drugim pasem" - przekazał oficer prasowy KPP w Pruszczu Gdańskim st. sierż. Karol Kościuk.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Do wypadku doszło ok. godz. 12.10 na obwodnicy południowej Gdańska, będącej częścią drogi ekspresowej S7. Na jezdni w kierunku Gdyni, między węzłami Gdańsk Lipce i Gdańsk Południe, zderzyły się trzy samochody osobowe.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący w kierunku Gdyni nissan najechał na opla astrę. W wyniku uderzenia pojazd ten najechał na toyotę - przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim st. sierż. Karol Kościuk.



Dodał, że w wyniku zderzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Jak wyjaśnił, kierujący oplem 32-letni mężczyzna oraz kierowca nissana i jego półtoraroczne dziecko z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Toyotą podróżowały trzy osoby, którym nic się nie stało - powiedział.



Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy dokonują oględzin pojazdów i miejsca wypadku, a także sporządzają dokumentację fotograficzną.



Początkowo trasa S7 w kierunku Gdyni była zablokowana. Aktualnie ruch odbywa się lewym pasem ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.30.

