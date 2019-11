Nie ma uszkodzeń po porannych wstrząsach w kopalni Piast w śląskim Bieruniu. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. W krótkim czasie odnotowano trzy podziemne wstrząsy.

Nie ma uszkodzeń po porannych wstrząsach w kopalni Piast w śląskim Bieruniu / Rafał Guz / PAP

Do pierwszego wstrząsu doszło około 5.30. Do dwóch kolejnych doszło w ciągu kwadransa. Do wstrząsów doszło w rejonie dwóch ścian wydobywczych. Z jednej z z nich natychmiast - to standardowa procedura - wycofano załogę.



Jak powiedział reporterowi RMF FM rzecznik PGG do której należy kopania Piast, pod ziemią nie ma żadnych uszkodzeń, a wydobycie już zostało wznowione.



Pracownicy kopalni odbierali telefony od zaniepokojonych mieszkańców, którzy odczuli wstrząsy. Na razie na powierzchni nie stwierdzono ewentualnych uszkodzeń.



