Jedna osoba zginęła w wyniku pożaru w kotłowni stolarni w miejscowości Osie w powiecie świeckim. Straż pożarna potwierdziła nam informację z Gorącej Linii RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Pożar wybuchł w godzinach popołudniowych w kotłowni, w odrębnym budynku zakładu stolarskiego w Osiu. W piecu spalano odpady poprodukcyjne. Ogień objął kotłownię i doszło do wybuchu. Jego siła była tak duża, że palacz został wyrzucony na zewnątrz i wpadł do kontenera z odpadami do spalenia.

Strażacy ugasili pożar i nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na inne budynki.



Okoliczności tragedii będą wyjaśnianie w toku śledztwa. W akcję gaśniczą zaangażowanych było 15 strażackich zastępów.