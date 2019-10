Kłęby czarnego dymu nad Bytomiem. Na terenie jednego z zakładów na Stroszku płonie składowisko odpadów. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Z ogniem walczy 70 strażaków. Trwa akcja gaśnicza. Ogień jednak się nie rozprzestrzenia, udało się go opanować po kilku godzinach akcji.



Do opanowania ognia użyto ośmiu prądów wody. Akcja przebiega w wysokiej temperaturze i warunkach silnego zadymienia - strażacy pracują w aparatach ochrony dróg oddechowych.



W ogniu stanęły tekstylia i tworzywa sztuczne pakowane w wielkie worki. Wszystkie one znajdują się pod specjalnym zadaszeniem. Składowisko odpadów ma około 5 metrów wysokości.



Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany. Strażacy uspokajają, że pomiary specjalistyczną aparaturą nie wykazują niebezpiecznego zanieczyszczenia powietrza. Wystosowano jednak apel do okolicznych mieszkańców, by pozamykali okna.

Przyczyny pożaru oraz wielkość strat nie są na razie znane.

