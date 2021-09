Policjanci z Trójmiasta zatrzymali mężczyznę, który przed południem w mieszkaniu przy ul. Zielony Trójkąt w Gdańsku, zaatakował swoją partnerkę. Wg. nieoficjalnych informacji 29-latek wbił kobiecie w głowę dwa noże. Nie udało się jej uratować. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany / Darek Delmanowicz / PAP

Policję powiadomił jeden z członków rodziny, do którego kobieta zadzwoniła podczas domowej awantury z prośbą o pomoc. 29-latek uciekł z mieszkania przed przyjazdem funkcjonariuszy. Udało się go zatrzymać.



Jak ustaliliśmy kobieta osierociła dwoje dzieci w wieku 1 i 3 lat, które były w mieszkaniu w momencie, kiedy doszło do tragedii.















