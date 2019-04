320 minut opóźnienia miał po godz. 06:30 rano pociąg Intercity "Ustronie" relacji Przemyśl – Kołobrzeg. Skład utknął w pobliżu stacji Zduńska Wola - Karsznice. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Pociąg stoi w polu już cztery godziny, jeszcze ma stać ponad dwie godziny - mówił nam tuż przed godz. 6 jeden z pasażerów, pan Dariusz. Pociąg jest pełny, nabity. Nie ma żadnego sklepu, nic nie można sobie kupić, najbliższy sklep jest ok. 2 km - opowiada nam pasażer. Nic się nie dzieje de facto, ludzie głodni, to już tyle godzin. O 07:02 powinniśmy być w Gdyni, a gdzie tam do Gdyni, to jeszcze ponad 400 km - mówił nam tuż po godz. 06:30 pan Dariusz.

Powodem jest awaria lokomotywy, która dopiero ma zostać wymieniona.