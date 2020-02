PKP Intercity wycofało do odwołania wagony dla osób niepełnosprawnych na trasie między Warszawą i Bydgoszczą. O problemie powiadomił nas słuchacz, pan Jacek, który w piątek 31 stycznia, chciał przyjechać do stolicy razem z córką poruszającą się na wózku. Do tej pory rodzina często korzystała z przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych składów FLIRT. W piątek usłyszeli, że do trzeciego marca takie pociągi nie będą kursować.

