W przyszłym tygodniu ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny, zamordowanego w piątek w pralni na warszawskim Gocławiu. Śledczy potwierdzili nasze nieoficjalne ustalenia, że na miejscu zbrodni znaleziono drugi nóż.

W piątek w pralni przy ulicy Bora Komorowskiego 4 w Warszawie doszło do strzelaniny / Paweł Supernak / PAP

Zatrzymany w piątek napastnik - wiele na to wskazuje - zamordował swojego ojca. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Śledczy planują przesłuchania policjantów, którzy zaraz po wezwaniu patrolu, pojawili się w pralni. Widzieli też 37-latka stojącego nad ciałem ojca. Potem zostali przez niego zaatakowani. Podczas interwencji padły strzały. Były one jednak niecelne.

"Mężczyzna, który trafił do szpitala posiada rany kłute i cięte. Nie stwierdzono ran postrzałowych" - mówiła prokurator Katarzyna Strzyczkowska.

Zatrzymany 37-latek przeszedł operację. Nie można go przesłuchać. Jest w śpiączce. Nie ma też bezpośrednich świadków zdarzenia, dlatego na razie kluczowych informacji dostarczyć ma sekcja zwłok zabitego ojca. Być może pozwoli ona ustalić sekwencje zdarzeń, która doprowadziła do tragedii.



"Czy zmarły bronił się przed atakiem? Czy może rany zostały zadane już po śmierci?" - tłumaczy prokurator.

Na razie nie zostało wszczęte formalne śledztwo, choć będzie prowadzone w sprawie zabójstwa i czynnej napaści na policjantów.



Drugi nóż w miejscu zbrodni

Na miejscu piątkowej zbrodni w pralni na Gocławiu w Warszawie policjanci znaleźli drugi nóż - to nasze nieoficjalne ustalenia. Może to świadczyć o tym, że w środku doszło do awantury, podczas której - obaj mężczyźni - zadawali sobie ciosy ostrymi narzędziami.



Rzecznik stołecznej policji wspominał w piątek, że napastnik miał liczne rany cięte i kłute. Nie można wykluczyć, że sam się okaleczył lub próbował popełnić samobójstwo. Pytanie, który mężczyzna pierwszy zaatakował.



Zatrzymany to syn ofiary. To on prowadził pralnie i był w niej codziennie widywany. Ojciec - prawdopodobnie przyjechał do pralni przed samą tragedią.



"Z nożem zaczął biec za mundurowym"

W piątek około godziny 13:30 pojawiła się informacja, że zakrwawiony mężczyzna z pralni przy ulicy Bora Komorowskiego potrzebuje pomocy.

Do środka po przyjeździe próbowali wedrzeć się strażacy i policjanci. Zaczęli wyskakiwać biegiem z tej pralni. Pomyślałam sobie, że może pali się coś, może grozi nam jakiś wybuch. Ale za policjantem, który jako ostatni wyskoczył zaczął biec młody człowiek. Miał zakrwawione ręce, cały tors zakrwawiony i z nożem zaczął biec za mundurowym - mówiła w piątek w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim kobieta, która obserwowała całe zdarzenie.

Inni świadkowie opowiadali jak doszło do zatrzymania napastnika. Policjanci biegali, mówili innym ludziom, żeby się chować i wtedy zobaczyłam mężczyznę, do którego celowali. On był cały zakrwawiony - głowa, ręce. Te ręce miał uniesione ku górze i szedł jak w amoku. Policjanci do niego krzyczeli "kładź się na ziemię", strzelali do niego, a on po prostu szedł jak w amoku - usłyszeliśmy w piątek.



Akcja policji w pralni na Gocławiu. Relacja świadka RMF FM, Mariusz Piekarski / RMF FM

W końcu udało się obezwładnić mężczyznę. Trafił do szpitala. Z relacji świadków i mieszkańców wynikało, że napastnik to właściciel pralni, mężczyzna w wieku 30-40 lat.