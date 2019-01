W kamienicy przy ulicy Wolskiej 58 w Warszawie pękają ściany. Taką informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM razem z prośbą o interwencję. Jak się przekonaliśmy 20 metrów od budynku trwa budowa nowej stacji metra.

Obok budowy metra pękają ściany kamienicy / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Ściany naszej kamienicy pękają. Budynek jest w coraz gorszym stanie - usłyszeliśmy od mieszkańców kamienicy przy ulicy Wolskiej. Według nich, to budowa metra może być przyczyną problemu.

Pękające ściany kamienicy przy ulicy Wolskiej 58 w Warszawie / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, pokazują elewację pod oknami na parterze. To m.in. tam pojawiły się pęknięcia. Kamienica znajduje się 20 metrów od budowy nowej stacji metra. Ja trochę pozaklejałam. To są mikroszczeliny, one pną się od ziemi w górę elewacji, ale czy przyczyną jest budowa metra to ja nie wiem - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM jedna z mieszkanek kamienicy.



Mamy informację, że pociągi metra będą jeździć 8 metrów pod nami. Mamy coraz większe obawy. Chciałam uciekać stąd, bezpieczeństwo dzieciom przecież się należy, a oni nic nie robią z tym - dodaje jej sąsiadka.

Jak dowiedział się nasz reporter, jeszcze we wtorek mieszkańcy mają poznać opinię rzeczoznawcy, czyli wnioski z ekspertyzy, którą zleciła firma wykonująca ten konkretny odcinek budowy metra.



Jeśli okaże się, że rzeczywiście, uszkodzenia zostały spowodowane przez budowę metra, szkody w budynku mają zostać naprawione na koszt wykonawcy.

Opracowanie: Anna Kiemystowicz, ug