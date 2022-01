Na drodze krajowej nr 17 między miejscowościami Łopiennik i Zakręcie doszło do wypadku. Autokar zjechał z drogi i wpadł do rowu. Są ranni.

/ Słuchacz Łukasz / Gorąca Linia RMF FM

Troje dzieci w wieku od 10 do 14 lat zostało przewiezionych do szpitala w Lublinie. To nie jest ostateczny bilans rannych, w tej chwili ratownicy oceniają stan innych poszkodowanych.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, autokar przyjechał do Polski z Litwy. Przewoził ponad 40 pasażerów, głównie dzieci w wieku od 10 do 14 lat, ale także osoby dorosłe.



Na miejscu pracują służby, pogotowie, policja i strażacy. Tylko strażackich jednostek działa aż 13.



Droga jest zablokowana.