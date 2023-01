W wielu miejscach w Polsce występują problemy z płatnością kartą - sygnały o tym problemie otrzymujemy na Gorącą Linię RMF FM. Awarię potwierdza m.in. Alior Bank.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kłopoty z płatnościami mają m.in. podróżujący autostradami.

Na bramkach w Toruniu nie działają terminale płatnicze. Jest ok. 7 kilometrów korka - taki sygnał otrzymaliśmy od jednego z naszych słuchaczy.

Awarię potwierdza m.in. dostawca terminali - PolCard. Komunikat, jaki można usłyszeć na infolinii, jest następujący: "Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że występują utrudnienia z autoryzacją transakcji. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu".

O awarii swoich klientów informuje też Alior Bank.

"W związku z awarią u zewnętrznego dostawcy mogą występować problemy z transakcjami kartami płatniczymi. Dotyczy to płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłat z bankomatów. W przypadku problemów zachęcamy do płatności BLIKIEM. Będziemy informować na bieżąco o sytuacji" - czytamy we wpisie na Facebooku.