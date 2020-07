Prawie tysiąc razy interweniowali w czwartek do wieczora strażacy w całej Polsce po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodziły nad centralną i południową Polską. Najczęściej wyjeżdżali na Mazowszu i w Śląskiem. Nawałnice wyrządziły także szkody w Małopolsce, w okolicach Wadowic.

Nad Polską przechodzi front burzowy / Marcin Bielecki / PAP

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie podała, że tamtejsi strażacy do czwartkowego wieczoru odnotowali 140 interwencji - głównie w powiatach otwockim (30), mińskim (24) i grójeckim (14). W Warszawie i Radomiu odnotowano po 9 interwencji.

Jak zaznaczył rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski, około 80 z tych zdarzeń związanych było z silnym wiatrem. Strażacy usuwali połamane gałęzie i przewrócone drzewa. 60 zdarzeń to podtopione drogi i budynki. Nie odnotowano osób rannych.

200 interwencji w Śląskiem

Około 200 razy interweniowali w czwartek wieczorem strażacy w woj. śląskim, usuwając skutki intensywnych burz - poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska.



Doszło do wielu lokalnych podtopień, zalane zostały ulice, piwnice czy garaże. Najwięcej interwencji odnotowano w Czeladzi, gdzie zalany został m.in. parking przy centrum handlowym.

W Małopolsce nawałnice w okolicach Wadowic

Silna burza z obfitymi opadami przeszła w czwartek wieczorem nad powiatem wadowickim. Dyżurny wadowickiej straży pożarnej poinformował, że w ciągu dwóch godzin strażacy wyjeżdżali około 40 razy.

Lokalny portal informacyjny wadowice24.pl podał, że zgłoszenia o zalanych piwnicach napłynęły m.in. ze Świnnej Poręby, Mucharza, Gorzenia i Jaroszowic, gdzie strażacy z OSP musieli ułożyć kilkadziesiąt worków z piaskiem, by zabezpieczyć domy przed wodą. W Kleczy Dolnej woda przelała się przez drogę krajową 52 powodując czasowo utrudnienia w ruchu.

Alerty IMGW

W czwartek IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami z gradem dla centralnej, południowej i wschodniej części kraju, przy czym dla większej części woj. mazowieckiego jest to alert drugiego stopnia. Zgodnie z nim - wysokość opadów może dojść nawet do 60 mm, a wiatr do 80 km/h.

Zobacz również: Pożar dwóch łodzi na jeziorze Drwęckim. Wśród poszkodowanych dzieci

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.