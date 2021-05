Blisko 300 wylegitymowanych osób, prawie 20 mandatów i zapowiedź skierowania do sądu ponad 250 wniosków o ukaranie. To policyjne statystyki po wczorajszych derbach Dolnego Śląska. Przed stadionem we Wrocławiu - mimo zakazu - pojawiła się grupa kibiców.

REKLAMA