Do niespodziewanej sytuacji doszło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w trakcie wtorkowej konferencji, która dotyczyła programu "Posiłek w szkole i w domu". W pewnym momencie godło Polski zamieszczone na mównicy minister edukacji Anny Zalewskiej odkleiło się. Herb uratowała pracownica Kancelarii Premiera i usunęła je z podium.

Orzeł do góry nogami X-news

W ramach programu od 1 września 2019 roku w każdej szkole podstawowej będzie jadalnia, a od 2021 roku uczniowie będą otrzymywać częściowo bezpłatny posiłek. Środki przeznaczone na realizacje projektu mają trafić do szkół już do końca czerwca. Wakacje to dobry okres na remonty - tłumaczyła minister Zalewska.

W latach 2019-2023 na program zostanie przeznaczone 2,74 miliarda złotych i skorzystać ma z niego 1,2 miliona osób.

O przyjęciu rozporządzenia poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki, na wspólnej konferencji prasowej z szefową MRPiPS Elżbietą Rafalską i minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Oczy zebranych dziennikarzy przyciągnęła jednak nie minister edukacji, a to, co się działo z jej mównicą.

W pewnym momencie z mównicy odpadło godło. Filmiki z tej wpadki szybko stały się hitem sieci. Interanuci w swoim stylu komentują zdarzenie. "Reformy edukacji nie wytrzymał nawet orzeł, chłopak się przekręcił", "nawet orzeł nie może", Orzeł "wywinął orła", nie wytrzymał presji", "orzeł też ma swoją godność".