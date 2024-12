W wyborach do parlamentu Rumunii zwyciężyła postkomunistyczna Partia Socjaldemokratyczna (PSD), zdobywając 26 proc. głosów – wynika z badania exit poll firmy CURS. Druga jest radykalnie prawicowa AUR z poparciem 19 proc. wyborców.

Premier Rumunii Marcel Ciolacu (PSD) oddaje głos w wyborach parlamentarnych / Xinhua/ABACA / PAP/EPA

Kolejne pozycje zajmują Partia Narodowo-Liberalna (PNL), która uzyskała - według badań exit poll - 15,9 proc., oraz centroprawicowy USR, kierowany przez Elenę Lasconi (15,6 proc.).



Ponad progiem znalazły się również dwie siły, reprezentujące skrajną prawicę - partia S.O.S Romania (5,4 proc.) oraz Partia Ludzi Młodych (5,4 proc.), która przed wyborami zadeklarowała poparcie dla Calina Georgescu, niespodziewanego zwycięzcy I tury wyborów prezydenckich.

Partia mniejszości węgierskiej UDMR ma w sondażu 5 proc., a więc dokładnie tyle, ile wynosi próg wyborczy.



Cytowane badanie exit poll publikuje dane z godz. 19 (godz. 18 w Polsce), na dwie godziny przed zakończeniem głosowania i nie dotyczą diaspory.



Istnieje zatem ryzyko, że ostateczne wyniki - tak jak stało się to w przypadku I tury wyborów prezydenckich - mogą się istotnie różnić od badań exit poll. Sondaż przeprowadzony na wyjściu z lokali wyborczych nie uwzględnia diaspory, która głosowała w tych wyborach wyjątkowo aktywnie, co może znacznie wpłynąć na wyniki.

Telewizja Digi24 informowała, powołując się na ośrodek przeprowadzający sondaż exit poll, że w przypadku obecnych wyborów mniejszy był odsetek odpowiedzi odmownych niż w wyborach prezydenckich 24 listopada, co pozwala mieć nadzieję na wynik bliższy realnemu.



Wyniki wyborów parlamentarnych w oparciu o exit poll wskazują, że na ok. 60 proc. miejsc w parlamencie mogą liczyć partie "tradycyjne" i prozachodnie, zaś radykalna prawica uzyskała ok. 30 proc., potrajając swój stan posiadania wobec poprzedniego składu parlamentu (partia AUR zdobyła w 2020 r. 9 proc.).