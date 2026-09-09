Zwrot ws. rozpatrywania wniosków o wizy. USA robią wyjątek dla dwóch krajów, w tym Polski

Jak donosi Reuters, amerykańskie placówki dyplomatyczne w Polsce i na Węgrzech ponownie przyjmują i rozpatrują wnioski o wizy imigracyjne. To zaskakujący zwrot po ogłoszonej w sierpniu globalnej przerwie w wydawaniu tego typu wiz. Przerwa ta miała potrwać do końca sierpnia, jednak – jak podkreśla Reuters – może się jeszcze znacząco przedłużyć.
Wyjątek dla dwóch krajów
Decyzja Białego Domu o wznowieniu procedur wizowych dotyczy wyłącznie Polski i Węgier. Powody takiego wyjątku nie zostały oficjalnie podane. Wcześniej, w styczniu 2026 roku, Departament Stanu USA wstrzymał wydawanie wiz imigracyjnych w 75 krajach, głównie z Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Sąd federalny zablokował jednak tę decyzję, co doprowadziło do ogłoszenia globalnej przerwy w rozpatrywaniu wniosków.
Przerwa w procedurach – o co chodzi?
Oficjalnym powodem wstrzymania wydawania wiz były szkolenia pracowników konsularnych. Celem miało być zapewnienie, że osoby ubiegające się o wizę nie będą korzystać z amerykańskiej pomocy publicznej. W efekcie odwołano wiele zaplanowanych rozmów wizowych, a tysiące osób na całym świecie musiały wstrzymać swoje plany wyjazdowe.
Wizy imigracyjne do USA umożliwiają legalną pracę i długoterminowy pobyt. Najczęściej przyznawane są członkom rodzin obywateli USA oraz stałym rezydentom, a także osobom szczególnie uzdolnionym. Według danych Reutersa, w 2024 roku Stany Zjednoczone wydały około 600 tysięcy takich wiz.
Tajemniczy wyjątek i pytania bez odpowiedzi
Dlaczego to właśnie Polacy i Węgrzy mogą ponownie ubiegać się o wizy, podczas gdy reszta świata wciąż czeka? Oficjalnych wyjaśnień brak, a decyzja Białego Domu budzi liczne spekulacje.