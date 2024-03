Kobieta, która zostawiła 16-miesięczną córkę samą w domu na 10 dni, została skazana na dożywocie. Bez jedzenia i wody dziecko zmarło.

Do tragedii doszło w czerwcu 2023 r. 32-letnia Christel Candelario z Cleveland w stanie Ohio udała się w podróż do Portoryko i do Detroit. Swoją 16-miesięczną córkę zostawiła samą w domu.

Gdy matka wróciła do domu po 10 dniach nieobecności, dziecko leżało martwe w zanieczyszczonym łóżeczku.

Lekarze stwierdzili, że zmarło ono z głodu i odwodnienia. Dziewczynka ważyła około 6 kilogramów - o około 3 kg mniej niż dwa miesiące wcześniej, podczas ostatnich badań lekarskich.

Kobieta przyznała się do winy i została skazana na dożywocie.

Dopuściłaś się największego aktu zdrady, zostawiając swoje dziecko przestraszone, samotne i bezbronne, aby cierpiało. To - o ile mi wiadomo - najstraszniejsza śmierć, jaką można sobie wyobrazić - bez jedzenia, bez wody, bez ochrony - powiedział sędzia Brendan Sheen.

Sheen wydając wyrok odniósł się do koszmaru, jakiego doświadczyło porzucone dziecko.

Jedyna różnica będzie taka, że w więzieniu przynajmniej zostaniesz nakarmiona i napojona, czego jej odmówiłaś - podkreślił sędzia.

Prawnik oskarżonej mówił w sądzie, że kobieta cierpiała na depresję. Miała także problemy psychiczne i była leczona. Eksperci uznali ją jednak za zdrową i zdolną do stanięcia przed sądem.

Candelario mówiła w sądzie, że śmierć Jailyn sprawiła jej "wielki ból". Nie próbuję usprawiedliwiać moich działań, ale nikt nie wiedział, jak bardzo cierpiałam i przez co musiałam przejść - dodała.

Jak podaje "The Washington Post", kobieta nie będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe.