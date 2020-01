Nowożeńcy, którzy polecieli do Teheranu wziąć ślub w tradycyjnej ceremonii, zginęli na pokładzie ukraińskiego samolotu. Są wśród 176 ofiar katastrofy maszyny, która w środę rano rozbiła się dwie minuty po starcie z lotniska w stolicy Iranu. Po weselu krewni i przyjaciele pary wrócili do Wielkiej Brytanii. Saeed i Niloofar zostali kilka dni dłużej, by odebrać od fotografa zdjęcia z wesela.

