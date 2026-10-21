„Zobaczymy, jak będzie tym razem”. Zełenski gotowy do rozmów z Rosją i USA

Zełenski przekazał, że otrzymał informacje od strony amerykańskiej po wizycie Steve'a Witkoffa w Petersburgu, gdzie negocjatorzy USA rozmawiali z Władimirem Putinem.
Otrzymaliśmy informację zwrotną, że Rosja, jak to zrozumieliśmy, popiera trójstronne spotkanie na szczeblu zespołów. Strona amerykańska proponuje, by odbyło się ono jak najszybciej. My to popieramy – powiedział ukraiński prezydent.
Według niego rozmowy powinny ruszyć możliwie szybko, nie później niż na początku listopada.
„Nie wszystko zależy od nas”
Zełenski przypomniał, że Moskwa wielokrotnie deklarowała gotowość do spotkań, jednak później – jak zaznaczył – rozmowy były odwoływane lub zmieniano ich warunki.
Z naszej strony jest pełne poparcie dla amerykańskich propozycji. Mamy nadzieję, że także Rosja... Wielokrotnie mówiła, że jest gotowa do spotkania, a potem coś się zmieniało, było odwoływane. Zobaczymy, jak będzie tym razem – zaznaczył.
Prezydent Ukrainy ocenił, że głównym zadaniem jest jak najszybsze rozpoczęcie pracy nad porozumieniem pokojowym.
Gwarancje bezpieczeństwa i odbudowa
Wśród tematów przyszłych negocjacji mają znaleźć się skuteczne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz plan odbudowy kraju po zakończeniu wojny.
Zełenski podziękował też przywódcom Norwegii i Finlandii za organizację wcześniejszych spotkań w Oslo. Według relacji Witkoffa, podczas wizyty w Rosji on i Jared Kushner starali się utrwalić postępy osiągnięte wcześniej w rozmowach z ukraińskimi i europejskimi przywódcami.