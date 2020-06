W wieku 92 lat zmarła w Nowym Jorku Jean Kennedy Smith, ostatnia z rodzeństwa byłego prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego. O śmierci poinformowała w czwartek jej rodzina.

Jean Kennedy Smith / Peter Foley / PAP

Według dziennika "New York Times" Jean Kennedy Smith zmarła w środę w swoim domu na Manhattanie.

Urodzona w lutym 1928 r. Jean była ósmym z dziewięciorga dzieci rodziny Kennedy. Była siostrą byłego prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego, zabitego w 1963 r., byłego ministra sprawiedliwości Roberta Kennedy'ego, zabitego w 1968 r., i byłego demokratycznego senatora Teda Kennedy'ego, który zmarł w 2009 r.



Mimo to przez większość swojego życia trzymała się z dala od polityki, skupiając się głównie na działalności charytatywnej. Dopiero w 1993 roku została ambasadorem USA w Irlandii, mianowana przez prezydenta Billa Clintona. Kierowała amerykańskimi zabiegami dyplomatycznymi, które doprowadziły w 1998 roku do zakończenia zbrojnego konfliktu w Irlandii Północnej.



Premier Irlandii Leo Varadkar napisał w oświadczeniu, że jest "głęboko zasmucony" śmiercią "prawdziwego przyjaciela Irlandii".



"Dzięki swojej funkcji pogłębiła i wzmocniła i tak już silne więzi między naszymi dwoma krajami - napisał Varadkar. "Jej odważna i zdecydowana dyplomacja pomogła zaprowadzić pokój na naszej wyspie, budować mosty, otwierać drzwi dla wszystkich społeczności i dla wszystkich, którzy tęsknili za pokojem w czasach, gdy go nie było".