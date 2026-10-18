Zełenski: Wystartuję w wyborach, jeśli odbędą się przed końcem wojny

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję, jeśli wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone przed zakończeniem rosyjskiej agresji. Obecnie głosowanie nie może się odbyć z uwagi na obowiązujący w Ukrainie stan wojenny.

Zełenski oświadczył, że zamierza wziąć udział w wyborach prezydenckich, jeżeli zostaną one zorganizowane jeszcze w czasie trwania wojny. Informację przekazał w trakcie wywiadu dla NBC News.

Jeśli będzie wojna, oczywiście. To moja odpowiedzialność, muszę bronić mojego kraju od samego początku do końca tej wojny - mówił Zełenski.

W Ukrainie obowiązuje stan wojenny, wprowadzony po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku. Zgodnie z ukraińskim prawem w czasie jego trwania nie organizuje się wyborów – ani prezydenckich, ani parlamentarnych.

Kadencja Zełenskiego formalnie miała zakończyć się w maju 2024 roku. Z powodu stanu wojennego wybory nie zostały jednak rozpisane, a prezydent nadal wykonuje swoje obowiązki.

Zełenski pod presją Waszyngtonu

Kwestia wyborów w warunkach wojny pozostaje przedmiotem debaty w Ukrainie i wśród jej zachodnich partnerów. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa głosujących, udziału żołnierzy walczących na froncie, a także milionów Ukraińców przebywających poza granicami kraju lub na terenach okupowanych przez Rosję.

W ostatnich dniach Wołodymyr Zełenski był ostro krytykowany przez Donalda Trumpa, który stwierdzał, że prezydentowi Ukrainy nie zależy specjalnie na zakończeniu wojny, oraz że z Władimirem Putinem negocjuje się łatwiej. Trump powiedział także, że Zełenski rządzi już zbyt długo, a w Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Władze w Kijowie zadeklarowały gotowość rozpisania wyborów, jeśli USA i zachodni partnerzy zagwarantują wstrzymanie rosyjskich ataków przez 60 dni. Kreml zdecydowanie odrzucił taką propozycję.