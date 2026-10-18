Zełenski: USA znowu dostarczają Ukrainie kluczowe informacje wywiadowcze

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Stany Zjednoczone ponownie przekazują Ukrainie informacje wywiadowcze potrzebne do obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z telewizją NBC, potwierdzając, że wymiana została wstrzymana na pewien czas. W trakcie wywiadu Zełenski gorzko skomentował politykę obecnej administracji Stanów Zjednoczonych.

W rozmowie z programem „Meet the Press” stacji NBC Zełenski przekazał, że wymiana informacji wywiadowczych została przerwana, ale następnie ją wznowiono.

Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Teraz to działa – powiedział ukraiński prezydent.

Nie podał szczegółów dotyczących czasu ani przyczyn wstrzymania przekazywania danych.

Ukraina korzysta z informacji amerykańskiego wywiadu m.in. do wykrywania szybko poruszających się rosyjskich pocisków balistycznych, którymi Rosja wielokrotnie atakowała ukraińskie miasta.

Prezydent USA Donald Trump zapewniał wcześniej w tym tygodniu, że Waszyngton nadal dzieli się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi.

Ukraińscy urzędnicy wskazywali jednak, że część rosyjskich uderzeń nastąpiła bez wcześniejszego ostrzeżenia. W przypadku ataków z użyciem pocisków balistycznych czas na reakcję systemów obrony przeciwlotniczej i ludności cywilnej jest szczególnie krótki.

Gorzkie słowa Zełenskiego w rozmowie z NBC

Wołodymyr Zełenski odniósł się w niedzielę do pogarszających się relacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca stanowczo odrzucił porównywanie jego osoby z rosyjskim prezydentem.

Nie można porównywać mnie i Putina. On jest agresorem. Okupuje nasz kraj. Zabija dorosłych i dzieci, i własnych żołnierzy. Jest terrorystą – powiedział Zełenski w programie „Meet the Press” telewizji NBC.

Relacje między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim w ostatnich tygodniach wyraźnie się pogorszyły. Trump krytykował ukraińskiego prezydenta, wzywał Ukrainę do wyboru nowego przywództwa i miał stwierdzić, że Zełenski jest trudniejszym partnerem w rozmowach niż Władimir Putin.

Prezydent Ukrainy zapowiedział, że zależy mu wyłącznie na interesie jego własnego kraju i nie zamierza popierać decyzji ani słów zagranicznych liderów, jeśli są one sprzeczne z interesem Ukrainy lub wręcz wspierają Rosję.

Lepiej mieć partnerów, którzy są bardzo otwarci i klarowni, niż morderców, nawet jeśli mają uśmiech na twarzy – podkreślił.

Zełenski ponownie zadeklarował też gotowość do przeprowadzenia wyborów na Ukrainie, jeśli Rosja wstrzyma ataki na 60 dni.

Zełenski mówi, co się stanie, gdy USA i Rosja połączą siły

Zełenski odniósł się również do decyzji Trumpa dotyczącej sankcji wobec Rosji. Prezydent USA podpisał w piątek rozporządzenie wykonawcze, które uchyla większość restrykcji przewidzianych w ustawie o sankcjach wobec Rosji, autorstwa senatora Lindsey’a Grahama.

Rozwiązanie spotkało się z krytyką części kongresmenów z obu głównych partii. Przeciwnicy decyzji argumentowali, że osłabi ona presję finansową na Kreml i utrudni zmuszenie Rosji do negocjacji w sprawie zakończenia wojny.

Zełenski powiedział, że o zmianie polityki dowiedział się z mediów. Jego zdaniem takie działania nie przybliżą pokoju.

To tylko wzmocni Putina w jego dążeniu do okupowania naszego kraju. To nie pomoże – ocenił. Nie znam wszystkich powodów, dla których prezydent Trump zawarł takie układy z Putinem - przyznał Zełenski.

Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj wciąż ufa Stanom Zjednoczonym i Donaldowi Trumpowi. Jednocześnie zaznaczył, że zwycięstwo w wojnie bez wsparcia Waszyngtonu byłoby niezwykle trudne.

Jeśli Stany Zjednoczone poprą Putina, to będzie niewyobrażalne. To historyczny błąd i wielka tragedia. Jeśli Stany Zjednoczone oficjalnie staną po stronie Rosji, jeśli te dwa kraje będą razem, oczywiście, nie zwyciężymy i nie będziemy w stanie się utrzymać – powiedział Zełenski.