"Staję przed wami, żeby bronić prawa Ukrainy powrotu do domu - do Europy" - stwierdził. Jak zaznaczył "140 mln obywateli Rosji, to dla Kremla mięso armatnie. Tam życie ludzkie się nie liczy".

Zełeńskiego w siedzibie PE powitały głośne brawa. Rozległy się one również, kiedy skończył przemawiać.

Cel ukraińskiego przywódcy jest jasny. Przybywa do Brukseli, by zabiegać o więcej broni i więcej sprzętu wojskowego, który może okazać się decydujący w kontekście nadchodzących miesięcy. Chodzi przede wszystkim o samoloty bojowe, czołgi i artylerię.