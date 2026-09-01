Ukraina rusza na polowanie. Nowa taktyka w wojnie z Rosją

RMF24

Krytyczny brak pocisków do systemów Patriot zmusza Ukrainę do zmiany taktyki w wojnie z Rosją. Zamiast bronić się przed rosyjskimi rakietami balistycznymi w powietrzu, ukraińskie wojsko coraz częściej atakuje wyrzutnie rakiet na terytorium wroga.

Od początku 2026 roku Ukraina mierzy się z narastającym problemem – brakuje pocisków do systemów Patriot, jedynych zdolnych do skutecznego zestrzeliwania rosyjskich rakiet balistycznych, takich jak Iskander-M czy północnokoreańskich KN-23. Sytuację komplikuje fakt, że Rosja zwiększyła produkcję własnych pocisków do około 1,3 tysiąca rocznie, podczas gdy światowe zapasy rakiet Patriot są na wyczerpaniu.

W tej sytuacji ukraińska armia postanowiła zmienić strategię. Zamiast koncentrować się na obronie powietrznej, coraz częściej podejmuje próby niszczenia rosyjskich wyrzutni rakietowych na terytorium Rosji, zwłaszcza w obwodach kurskim i briańskim – regionach graniczących z Ukrainą, skąd przeprowadzane są ataki na Kijów i centralne części kraju.

Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa. Kijów woli innego mediatora? Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, potencjalną datę ich wizyty w Kijowie. Podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej poruszono też temat sytuacji…

Pierwsze sukcesy i ogromne wyzwania

Przełomowa operacja miała miejsce 22 sierpnia, kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o udaremnieniu rosyjskiego ataku i uszkodzeniu wyrzutni Iskander w rejonie przygranicznym. Kluczowe w takich akcjach są dane z radarów wczesnego ostrzegania, przekazywane Ukrainie przez partnerów z NATO. To właśnie dzięki nim możliwe jest wykrycie pozycji rosyjskich wyrzutni tuż po odpaleniu rakiet.

Eksperci podkreślają jednak, że prowadzenie takich operacji to ogromne wyzwanie. Załogi Iskanderów są wyjątkowo ostrożne, starają się nie dać wykryć satelitom i często zmieniają pozycje.

Złapanie Iskandera w ruchu, w momencie i miejscu, w którym rozstawia się do strzału, jest niezwykle trudne – podkreśla doradca prezydenta ds. innowacji wojskowych Serhij Beskrestnow.

Technologiczne ograniczenia i rola Zachodu

Były minister obrony Mychajło Fedorow przekonuje, że najskuteczniejszą odpowiedzią na rosyjski terror rakietowy będzie wdrożenie własnych ukraińskich pocisków balistycznych, których pierwsze testy już się odbyły.

Nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę w dalszych działaniach odegrają Stany Zjednoczone – zarówno w zakresie przekazywania danych wywiadowczych, jak i potencjalnego odblokowania Starlinka dla ukraińskich operacji na terytorium Rosji, na co do tej pory nie zgodził się właściciel firmy – Elon Musk.

Mimo licznych ograniczeń, ukraińskie działania zmuszają Rosjan do większej ostrożności.

Mamy udane przykłady udaremnienia ataków masowych, kiedy wróg musiał wycofać swoje wyrzutnie – podkreśla ekspert lotniczy Anatolij Chrapczynski.