Brazylijczyk Danelo Cavalcante w rękach policji. 34-letni morderca, który pod koniec sierpnia zbiegł z więzienia w amerykańskim stanie Pensylwania, został zatrzymany po 14-dniowych poszukiwaniach.

Danelo Cavalcante / Pennsylvania State Police /

Do ucieczki 34-letniego Cavalcante doszło w ostatni dzień sierpnia. Mężczyzna przebywał wówczas w zakładzie karnym w hrabstwie Chester w amerykańskim stanie Pensylwania (ok. 50 km na zachód od Filadelfii) i oczekiwał na przenosiny do więzienia stanowego, gdzie miał rozpocząć odsiadywanie orzeczonej na początku sierpnia kary dożywocia za brutalne zabójstwo swojej byłej dziewczyny.

Ucieczka była iście spektakularna - na udostępnionym przez śledczych nagraniu widać, jak skazany wspiął się po ścianach zakładu karnego, podpierając się rękoma i stopami o dwie przeciwległe ściany wąskiego korytarza. Tym sposobem dostał się na dach, po czym przeszedł przez zabezpieczony drutem kolczastym płot więzienia.