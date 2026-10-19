Tysiące ludzi uwięzionych w Ołeszkach. Jedyna droga ewakuacji jest zaminowana

RMF24

Ukraina i Rosja negocjują ewakuację mieszkańców okupowanego przez wojska rosyjksie miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Sytuacja jest tam krytyczna. Panuje głód, brakuje leków, a nawet wody. Poinformował o tym rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Jedyna droga z miasta jest zaminowana. Rosjanie nie pozwalają chować zabitych.

Katastrofa humanitarna w Ołeszkach

Toczą się negocjacje o ewakuacji mieszkańców okupowanych przez putinowskie wojska Ołeszek i sześciu sąsiednich miejscowości. Może tam pozostawać około 6 tys. cywilów, w tym 200 dzieci. Jedyna możliwa trasa jest zaminowana i dodatkowo znajduje się pod obserwacją dronów uderzeniowych. Zaminowana jest też okoliczna rzeka. Ołeszki leżą w odległości około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru.

Obecnie przystępujemy do uzgadniania ostatnich szczegółów dotyczących zapewnienia wstrzymania ognia i ewakuacji wszystkich chętnych z Ołeszek (...). Pozostają więc, powiedzmy, trudne kwestie, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie wszyscy zobaczymy konkretne rezultaty tych rozmów. Codziennie prowadzimy rozmowy, aby ludzie mogli wyjechać - powiedział na antenie stacji telewizyjnej Espreso rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.



Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył w sobotę, że rosyjskie wojska zamieniają Ołeszki w „pułapkę śmierci”, w której panuje głód, i zaapelował do organizacji międzynarodowych o pomoc w ewakuacji jego mieszkańców. Według ministra w samym mieście uwięzionych jest około 1700 osób.

Jedyna droga wyjazdowa jest zaminowana i znajduje się pod obserwacją dronów uderzeniowych. Osobom próbującym uciec grozi śmierć. Mieszkańcy wątpią, czy uda im się przetrwać zimę. „Wzywamy ONZ, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i wszystkich partnerów do wykorzystania wszelkich dostępnych kanałów, aby zapewnić bezpieczne korytarze ewakuacyjne i natychmiastowy dostęp pomocy humanitarnej do Ołeszek. Rosja musi zaprzestać utrudniania działań na rzecz ratowania życia cywilów” - napisał Sybiha na platformie X.

Szefowa administracji miejskiej Tetiana Hasanenko informowała wcześniej, że około stu ciał leży w piwnicy szpitala w Ołeszkach, gdyż Rosjanie nie pozwalają ich chować, a mieszkańcy ryzykują życie, wychodząc z miasta w poszukiwaniu żywności. Ludzie giną tam każdego dnia. Hasanenko pracuje w Chersoniu.

Wojska rosyjskie zajęły Ołeszki w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku miasto zostało zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce.

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