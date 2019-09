​Para zatrzymana na Florydzie za jazdę na rowerach pod wpływem alkoholu znacząco pogorszyła swoje położenie. Siedząc bowiem w radiowozie, zaczęli uprawiać seks.

Policjanci patrolujący okolice Fernandina Beach zauważyli jak mężczyzna i kobieta jadący na rowerach o mało co nie wpadli pod przejeżdżający samochód. Funkcjonariusze ich zatrzymali pod pretekstem braku świateł w rowerach. Okazało się, że para jest pijana, a dodatkowo mężczyzna miał w plecaku siedem puszek z piwem.

31-letni Aaron Seth Thomas i 35-letnia Megan Lynn Mondanaro zostali zatrzymani i wsadzeni do radiowozu w celu przewiezienia ich do aresztu. To ich jednak nie uspokoiło. Kiedy byłem na zewnątrz auta, oni zaczęli się rozbierać i uprawiać seks - wspomina funkcjonariusz.

Policjant wyciągnął mężczyznę z samochodu. Ten przewrócił funkcjonariusza i zaczął uciekać, nie mając na sobie żadnych ubrań. Zatrzymano go ponownie, gdy ukrywał się obok sklepu z lodami. Wsadzono go do innego radiowozu, gdzie z kolei próbował kopać policjantów.

Oboje zostali zabrani do szpitala, a następnie do aresztu. Mężczyzna i kobieta usłyszeli zarzuty.