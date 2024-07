W okolicach Londynu trwa obława na 26-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o to, że związał i zastrzelił z kuszy trzy kobiety. Do tragedii doszło we wtorek w miejscowości Bushey na północno-zachodnich obrzeżach stolicy. Zginęła 61-latka i jej dwie córki, 25 i 28-latka. Kobiety są rodziną komentatora sportowego BBC Johna Hunta.

Policja na miejscu zbrodni w podlondyńskim Bushey. / JUSTIN TALLIS/AFP/East News / AFP O sprawie pisze brytyjski portal Daily Mail. Angielskie służby zostały zaalarmowane o tragedii we wtorek ok. godz. 19. Na miejsce wysłano m.in. trzy karetki pogotowia, zespół reagowania na przypadki niebezpieczne oraz dwa zespoły pogotowia lotniczego. "Niestety, pomimo największych wysiłków ratowników, na miejscu stwierdzono śmierć trzech kobiet" - przekazał rzecznik służb ratowniczych East of England. Obecnie trwają poszukiwania podejrzanego o popełnienie zbrodni 26-letniego Kyle’a Clifforda, który jest byłym partnerem jednej z zamordowanych dziewczyn. Jedna ze szkół podstawowych w Enfield Town - dzielnicy Londynu, w której mieszka podejrzany - została zamknięta, gdy w okolicy znaleziono auto mężczyzny. Służby alarmują, że w dalszym ciągu może on być uzbrojony i niebezpieczny. Zaapelowano, żeby nie zbliżać się do niego, a w razie kontaktu, zadzwonić na numer alarmowy. "Wspaniała, młoda dziewczyna" Mieszkańcy Bushey wspominają zamordowane kobiety jako "przyjazną rodzinę". Jedna z nich pracowała jako psi fryzjer. Była wspaniałą dziewczyną, młodą i ciężko pracującą - powiedział jeden z mieszkańców. Okolica, w której doszło do zbrodni to typowe, brytyjskie, zielone przedmieścia. Wydarzenie jest szokiem dla tych, którzy tam mieszkają. Zobacz również: NATO wzmocni ukraińskie niebo. Sikorski dla RMF FM: Ukraina szczególnie to doceni

