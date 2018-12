Na Polach Elizejskich w Paryżu doszło do starć między policją a uczestnikami protestu "żółtych kamizelek". Policja użyła gazu łzawiącego, aby zatrzymać protestujących. Ponad 500 osób zostało aresztowanych. Uczestnicy protestu zaczęli wznosić barykady koło paryskiej opery są one niszczone m.in. przez wozy opancerzone. Policja użyła też armatek wodnych.

Pojazdy opancerzone niszczą barykady / IAN LANGSDON / PAP/EPA

Według najnowszych informacji, na Polach Elizejskich w Paryżu zgromadziło się ponad 5 tysięcy demonstrantów. Krótko po rozpoczęciu protestu doszło do starć manifestujących z policją, która użyła gazu łzawiącego.



Grupy anarchistów i bandy chuliganów podpalają samochody i rabują sklepy. W centrum Paryża oprócz pojazdów opancerzonych pojawiły się też konne oddziały policji, które ścigają sprawców zamieszek. Według resortu spraw wewnętrznych, wśród uczestników burd jest wielu anarchistów, którzy zjechali do Paryża z różnych krajów Europy. Wraz z młodzieżowymi bandami z imigranckich gett podpalają oni samochody i kontenery ze śmieciami, a następnie atakują interweniującą straż pożarną.





Starcia w Paryżu RUPTLY/x-news

Aresztowani na początku demonstracji to osoby, które według służb mogły wywołać zamieszki. Miały one przy sobie np. kominiarki czy maski do nurkowania, które mogą chronić oczy przed gazem łzawiącym.

Zatrzymania przed protestami

Kolejne protesty "żółtych kamizelek" RUPTLY/x-news





Co najmniej 278 osób prewencyjnie zatrzymano w Paryżu i regionie stołecznym przed rozpoczęciem kolejnych protestów ruchu "żółtych kamizelek". Taką informację podała prefektura policji.





Wieża Eiffla, kilkanaście muzeów i wielkie domy towarowe w centrum Paryża będą dziś zamknięte, podobnie jak większość butików na Polach Elizejskich. Szyby witryn sklepowych zasłonięto płytami pilśniowymi i deskami, usunięto też stoliki i krzesła z ogródków kawiarnianych.

Paryskim szpitalom zalecono "wzmożoną czujność" i zwiększenie "dodatkowych możliwości hospitalizacyjnych". Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zapewnił, że stosowne służby są w stanie maksymalnego pogotowia. Według szefa francuskiej żandarmerii Richarda Lizureya skala przygotowań przed zapowiedzianymi manifestacjami jest "bezprecedensowa".

Demonstracje odbyć się mają również w innych miastach Francji. W całym kraju porządku ma strzec blisko 90 tysięcy funkcjonariuszy.



Przyczyną protestów "żółtych kamizelek" była ogłoszona przez rząd podwyżka akcyzy na paliwo. W tym tygodniu francuski rząd poinformował, że w 2019 r. jednak do niej nie dojdzie.