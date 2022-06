Przedstawiciel administracji USA powiedział wieczorem, że prezydent Joe Biden odegrał "zakulisową" rolę w negocjacjach z Turcją dotyczących akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Biden rozmawiał z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem na prośbę rządów obu tych krajów.

Joe Biden / BRAIS LORENZO / PAP/EPA

Wyższy urzędnik administracji USA dodał, że Biden popiera porozumienie, które pozwoli na przyjęcie nordyckich krajów do Sojuszu - relacjonuje agencja Reutera.

Powiedział również, że Ankara nie nalegała na to, by dostawy zaawansowanych amerykańskich samolotów bojowych dla Turcji były elementem negocjacji dotyczących akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.



Przekazał, że zdaniem Bidena przyjęcie tych krajów do NATO w bardzo wielkim stopniu poprawi bezpieczeństwo Sojuszu.

Warunki Turcji

Wczoraj sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjską organizacją terrorystyczną PKK.



Dodał, że dziś przywódcy państw NATO podejmą oficjalną decyzję o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Następnie oczywiście będzie miał miejsce proces ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich. Jestem jednak absolutnie pewny, że (...) przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO będzie miało miejsce - zadeklarował.

Kancelaria prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana podała, że porozumienie zawarte z Helsinkami i Sztokholmem obejmuje rozszerzenie współpracy przemysłów zbrojeniowych i zdjęcie wzajemnych restrykcji; wymianę informacji wywiadowczych w celu zwalczania terroryzmu oraz podjęcie przez Szwecję i Finlandię konkretnych kroków w celu ekstradycji osób oskarżanych w Turcji o terroryzm.

Szefowa szwedzkiego MSZ: Negocjacje nie powinny zająć dużo czasu

Szwecja może uzyskać status państwa zaproszonego do NATO w przyszłym tygodniu, po zakończeniu negocjacji akcesyjnych w Brukseli - przekazała we wtorek szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.



Negocjacje nie powinny zająć dużo czasu - zaznaczyła Linde.



Turcja blokowała przyjęcie krajów nordyckich do Sojuszu, oskarżając je o wspieranie kurdyjskich grup ekstremistycznych.



Według gazety "Dagens Nyheter" szwedzkie służby specjalne SAPO otrzymały listę dziesięciu współpracowników uważanej za terrorystyczną kurdyjskiej partii PKK, którzy schronili się w Szwecji. Dokument ma być podstawą ich ekstradycji do Turcji.



Droga do wejścia do NATO

Po tym jak szczyt w Madrycie potwierdzi, że państwa członkowskie wyrażają swoją zgodę na przyjęcie do NATO Finlandii i Szwecji - oba te kraje staną się kandydatami i zostaną zaproszone na rozmowy akcesyjne.

Od tego czasu będą mogły brać udział w większości prac sojuszu, ale bez prawa głosu.

Drugi etap - ratyfikowanie przez poszczególne parlamenty - może potrwać kilka miesięcy. Wtedy 30 parlamentów krajów NATO będzie musiało ratyfikować przystąpienie Finlandii i Szwecji do sojuszu.

Ostatnim etapem będzie przekazanie przez Helsinki i Sztokholm tzw. instrumentu ratyfikacji Stanom Zjednoczonym, które są depozytariuszem traktatu z 1949 roku powołującego do istnienia NATO.

Oba kraje mogą zostać członkami NATO nawet do końca roku, jeżeli na każdym etapie zostanie zastosowana przyspieszona procedura.