„Żadne państwo nie jest bezpieczne”. Ławrow mówił o „ekspansji Zachodu”

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Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow stwierdził, że żadne państwo nie jest bezpieczne przed tzw. kolorowymi rewolucjami, które – jego zdaniem – mają być organizowane przez Zachód w ramach geopolitycznej ekspansji. Słowa szefa rosyjskiej dyplomacji podała agencja TASS.

Ławrow komentował cele polityki państw zachodnich. Przekonywał, że Zachód wykorzystuje „kolorowe rewolucje” jako narzędzie wpływu na sytuację w innych krajach.

Szef rosyjskiej dyplomacji przemawiał na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Azji Środkowej i Afganistanie, zorganizowanej przez Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Wspólnotę Niepodległych Państw i Szanghajską Organizację Współpracy.

Według niego NATO dąży do rozszerzenia swojego zasięgu na Eurazję - przytacza TASS, choć nie wiadomo do końca, na czym to „rozszerzenie zasięgu” miałoby polegać.

Ławrow dodał, że według Sojuszu Północnoatlantyckiego, zagrożenie pochodzi z „Cieśniny Tajwańskiej, Morza Południowochińskiego i innych miejsc”. Jakich innych miejsc? Znów, nie wiadomo. Które kraje NATO twierdzą, że zagrożenie dla nich „pochodzi z Cieśniny Tajwańskiej”? To także nie jest jasne, bo nawet Stany Zjednoczone, posiadające strategiczny sojusz z Tajwanem, nie wykazują za sprawą administracji Donalda Trumpa specjalnie wrogich gestów wobec krajów azjatyckich.

Zdaniem Ławrowa:

„Absolutnie każdy kraj, w tym nasi partnerzy w Azji Środkowej, może paść ofiarą geopolitycznej ekspansji Zachodu lub kolorowych rewolucji organizowanych przez Zachód. Tego typu próby skierowane przeciwko wielu naszym sąsiadom zostały już udaremnione” - mówił dyplomata, nie ujawniając jednak, gdzie „zostały udaremnione”.

Według rosyjskiego ministra mamy do czynienia z „poważną zmianą filozofii”, pokazującą, że NATO chce dyktować swoją wolę „poza obszarem swojej odpowiedzialności”. W jaki sposób? Tego nie wyjaśnił.

Ławrow wrażliwy na los Afgańczyków

W dalszej kolejności, Ławrow gorąco współczuł Afgańczykom. Stwierdził, że rząd utworzony przez talibów w Kabulu jest „rzeczywistością, którą należy zaakceptować”. Według rosyjskiego ministra coraz więcej państw ma przyjmować podobne stanowisko.

Moskwa – jak przekonywał szef MSZ – chce budować międzynarodowe poparcie dla działań władz w Kabulu w obszarach związanych z bezpieczeństwem regionalnym. Ławrow zadeklarował, że Rosja opowiada się za niepodległym, zjednoczonym i pokojowym Afganistanem, wolnym od wojny oraz narkotyków.

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 roku, po wycofaniu sił amerykańskich i NATO. Rządu talibów nie uznaje formalnie większość państw świata.

Rosyjski minister przekonywał, że afgańskie władze mierzą się z trudnościami gospodarczymi oraz niedoborem krajowych środków finansowych. Oskarżył przy tym państwa Zachodu o przywłaszczenie afgańskich rezerw finansowych.

Ławrow zapowiedział, że Rosja będzie nadal udzielała Afganistanowi „wszelkiej możliwej” pomocy gospodarczej i humanitarnej. W przywołanej wypowiedzi nie podał szczegółów dotyczących skali ani formy wsparcia.

Ławrow oczywiście zapomina o interwencji Związku Radzieckiego w Afganistanie. Do tego kraju skierowano około 100 tys. żołnierzy. Przeciwko siłom ZSRR i rządowi w Kabulu walczyły różne ugrupowania mudżahedinów, wspierane m.in. przez USA, Pakistan i Arabię Saudyjską.

Według danych rosyjskich w wojnie zginęło blisko 15 tys. radzieckich żołnierzy. Konflikt przyniósł też ogromne straty afgańskiej ludności cywilnej i falę uchodźców.

Ostatni żołnierze Armii Radzieckiej opuścili Afganistan 15 lutego 1989 roku.