Zabił trzy osoby na strzelnicy, otoczony otworzył ogień do policji. Badają sprawę Rosjanina w Czarnogórze

RMF24

30-letni obywatel Rosji Michaił Szabunin jest podejrzewany o zabicie trzech pracowników strzelnicy w Danilovgradzie w Czarnogórze. Podczas próby zatrzymania otworzył ogień do otaczających go policjantów, a następnie popełnił samobójstwo. Motywy działania Rosjanina są badane.

31 sierpnia na strzelnicy „Češka Zbrojevka” w Danilovgradzie znaleziono ciała trzech osób, pracowników obiektu.

Według ustaleń śledczych Szabunin po zabójstwie miał zabrać broń oraz samochód należący do jednej z ofiar. Pojazd odnaleziono później na obrzeżach stolicy kraju, Podgoricy.

Jak informuje czarnogórski nadawca RTCG, podejrzany dotarł do dworca autobusowego w Podgoricy, skąd taksówką pojechał do Herceg Novi. W tym mieście wynajmował mieszkanie.

Po przybyciu na miejsce ukrył się w lesie. W poszukiwaniach uczestniczyły duże siły policji, jednostki specjalne oraz śmigłowiec czarnogórskich sił zbrojnych. Gdy funkcjonariusze odnaleźli i otoczyli mężczyznę, Rosjanin miał otworzyć do nich ogień, a następnie odebrać sobie życie.

Śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa trwa. Władze Danilovgradu ogłosiły żałobę na 1 i 2 września.

Tajemnica Szabunina

Jak podała czarnogórska telewizja publiczna RTCG, powołując się na rosyjskie media, Szabunin pochodził z Permu. Do Czarnogóry miał przyjechać autobusem.

„Moskowskij Monitor” informuje, że mężczyzna wielokrotnie wyjeżdżał do sąsiedniej Bośni i Hercegowiny. Ostatni raz miał wjechać na terytorium Czarnogóry 12 lipca. Informacje te nie zostały niezależnie potwierdzone przez czarnogórskie służby.

Rosyjski portal przekazał również, że przed tragedią Szabunin kilkakrotnie pojawiał się na strzelnicy „Češka zbrojevka”. Według szefa czarnogórskiej policji Lazara Šćepanovicia podejrzany miał zdobyć zaufanie ofiar, a następnie – jak przekazują służby – zabić je bez wyraźnego powodu.

Czarnogórska policja znalazła dwa pistolety oraz ponad 230 sztuk amunicji w lesie w rejonie Topli w Herceg Novi. Motyw przestępstwa pozostaje niewyjaśniony.