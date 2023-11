To odstraszający sygnał dla Rosji - tak minister obrony Szwecji Pal Jonson określił wysłanie na Morze Bałtyckie wzmocnionych patroli do ochrony infrastruktury krytycznej przebiegającej na dnie akwenu. Bałtyk będzie od grudnia patrolowany przez 20 okrętów wojennych Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF) - krajów NATO i Szwecji, która stara się o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego.