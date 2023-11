Siły obrony powietrznej Ukrainy zestrzeliły wszystkie 14 dronów, którymi w nocy zaatakowała Rosja - poinformowało dowództwo wojskowe w Kijowie. Do ataku użyto także rakiety manewrującej Ch-22, która jednak spadła na ziemię, nie dolatując do celu - przekazano. Szef Pentagonu ostrzegł amerykańskich żołnierzy w Polsce, że znajdą się na linii frontu, jeśli Putin zajmie Ukrainę. W tym artykule zbieramy najważniejsze informacje związane z rosyjską agresją na Ukrainę z 22.11.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Złożenie kwiatów w Kijowie przed Pomnikiem Poległych podczas Rewolucji Godności w 2013 r. / Viacheslav Ratynskyi / PAP

10:33

Siły obrony powietrznej Ukrainy zestrzeliły wszystkie 14 dronów, którymi w nocy zaatakowała Rosja - poinformowało dowództwo wojskowe w Kijowie. Do ataku użyto także rakiety manewrującej Ch-22, która jednak spadła na ziemię, nie dolatując do celu - przekazano.

Rosyjski atak trwał od godz. 20 we wtorek do godz. 3 w środę nad ranem (odpowiednio godz. 19 i 2 czasu polskiego). Drony uderzeniowe Shahed wystartowały z okolic Primorsko-Achtarska w Kraju Krasnodarskim Federacji Rosyjskiej. Z tego samego kierunku nadleciała odpalona z samolotu Tu-22M3 rakieta Ch-22 - powiadomiono na Telegramie.

"Do odparcia ataku powietrznego zaangażowano jednostki mobilnych grup ogniowych, lotnictwo i przeciwlotnicze jednostki rakietowe w obwodach: dniepropietrowskim, zaporoski, kijowskim, żytomierskim, winnickim i chmielnickim" - ogłoszono w komunikacie.

Według dowództwa sił powietrznych Ukrainy rakieta manewrująca Ch-22 nie osiągnęła celu, jednak spadła w obwodzie zaporoskim, a fala uderzeniowa uszkodziła cywilne budynki. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.



10:26

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział podczas wtorkowego spotkania z żołnierzami amerykańskimi w Polsce, że mogą oni znaleźć się na linii frontu, jeśli Rosja opanuje Ukrainę - powiadomiła rosyjska redakcja Głosu Ameryki, która relacjonowała wystąpienie Austina.

(Władimir) Putin nie zatrzyma się, jeśli zajmie Ukrainę. Potem pójdzie na kraje bałtyckie, a następnie wy i wasi towarzysze broni znajdziecie się na linii frontu, walcząc z Putinem, którego powinniśmy byli - czy też Ukraina mogła - zatrzymać wcześniej - oznajmił Austin.

Szef Pentagonu mówił też, że jeśli Rosja odniesie sukces w wojnie przeciwko Ukrainie, to zachęci to Chiny do użycia siły wojskowej w celu odniesienia zysków terytorialnych.

Lloyd Austin złożył w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, a następnie gościł w Polsce, gdzie spotkał się z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.