Wysłannik Trumpa negocjuje z Putinem. Co ustalono w Petersburgu?

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Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff spotkał się w Petersburgu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie – poinformowały rosyjskie agencje informacyjne. Amerykanin stwierdził, że ma nadzieję, iż Putin rozważy wznowienie negocjacji na linii Rosja-USA-Ukraina – informują rosyjskie agencje. Putin z kolei mówił, że Rosja jest zainteresowana wznowieniem relacji ekonomicznych z USA.

Propozycje Witkoffa

Steve Witkoff przyleciał do Rosji prosto z Norwegii, gdzie dzień wcześniej uczestniczył w negocjacjach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoerem.

Jak przekazał podczas dzisiejszego spotkania z Władimirem Putinem, przywiózł ze sobą dokumenty z propozycjami rozwiązań dla Ukrainy. Dodał, że są podstawy do tego, by ogłosić zawieszenie broni. Witkoff wyraził też nadzieję, że Putin rozważy wznowienie trójstronnych rozmów pomiędzy Rosją, USA i Ukrainą - podały Interfax i TASS.

„W Moskwie wiwatują”. Trump „pogania Ukrainę w kierunku kapitulacji” „Putin wie, że jego sojusznikiem nie są Stany Zjednoczone, lecz Trump – człowiek o słabym charakterze, próżny i chwiejny” - pisze „Die Zeit”. Niemieckie media ostro krytykują działania prezydenta USA, podkreślając, że rosyjski przywódca przeciągnął…

Putin dziękuje Trumpowi, uwalnia Amerykanina

Według rosyjskich agencji, Putin przekazał podziękowania prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za jego wysiłki na rzecz uregulowania konfliktu z Ukrainą. Zaproponował też możliwość zorganizowania spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Chinach.

Zadeklarował, że Rosja jest zainteresowana przywróceniem więzi gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Putin mówił też, że jego kraj mógłby dostarczać do Rosji większe ilości nawozów. Ogłosił również, że obywatel Stanów Zjednoczonych Stephah Hubbard jest już na lotnisku w Pułkowie. Wczoraj Trump poinformował, że poprosił Putina o uwolnienie Hubbarda. Amerykanin został zatrzymany w Rosji w 2022 r. i oskarżony o udział w walkach po stronie Ukrainy jako najemnik. Skazano go na prawie siedem lat kolonii karnej.

Komunikat Kremla

Z komunikatu Kremla po tym spotkaniu wynika, że Rosja będzie analizować amerykańską propozycję ws. Ukrainy, ale „wiele zależy w tej sprawie od Kijowa”. Kreml zagroził też, że jeżeli Ukraina nie podejmie koniecznych decyzji, jej sytuacja się pogorszy. Stwierdzono też, że teoretycznie możliwy jest krok do przodu w sprawie porozumienia.

Kreml dodał, że spotkanie Trumpa, Putina i przywódcy Chin Xi Jinpinga w Chinach w sprawie Ukrainy jest teoretycznie możliwe, na razie nie ustalono jednak jego programu.

Witkoff z Petersburga poleci znów od Oslo

Norweski premier Jonas Gahr Stoere poinformował, że po spotkaniu w Petersburgu Witkoff przyleci ponownie do Oslo.

Spodziewamy się informacji zwrotnej. Wydaje mi się, że weszliśmy już w fazę, w której również Rosjanie zaczynają szukać możliwości rozwiązania dyplomatycznego – powiedział Stoere w porannej rozmowie ze stacją NRK.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który dziś nadal jest w Oslo, w rozmowie z PAP powiedział, że nie będzie czekał na powrót Witkoffa do norweskiej stolicy. Nie czekam na Witkoffa w Oslo. Musimy działać dalej. Musimy wracać do Ukrainy. Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Jonas (premier Norwegii Jonas Gahr Stoere) ma spotkać się z amerykańskim wysłannikiem. Jesteśmy w stałym kontakcie - stwierdził.

Tak zareagował Ławrow na wieści o przylocie amerykańskiego negocjatora do Petersburga W Rosji przed przylotem do Petersburga amerykańskiego negocjatora Steve'a Witkoffa panuje nastrój triumfalny. Po serii decyzji i komentarzy ze strony Donalda Trumpa, władze w Moskwie muszą być przekonane, że teraz to one mają „wszystkie karty w…

Stanowisko Zełenskiego

Zełenski poinformował we wtorek wieczorem na konferencji prasowej, że głównym tematem ustaleń przed spotkaniem Witkoffa z Putinem były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny oraz jej przyszłe relacje z NATO. Według prezydenta Finlandii Stubba wypracowano elementy przyszłego porozumienia pokojowego, które Witkoff przedstawi Putinowi.

Ukraiński prezydent zaproponował także trójstronne spotkanie przywódców Ukrainy, USA i Rosji, podczas którego miałyby zostać rozstrzygnięte najbardziej sporne kwestie dotyczące przyszłego porozumienia.