RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Trump o prośbie skierowanej do Putina. "Zobaczymy, co się wydarzy”

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 20 października (23:11)

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że poprosił rządzącego Rosją Władimira Putina o uwolnienie amerykańskiego obywatela. Chodzi o Stephena Hubbarda, który został zatrzymany w Rosji w 2022 r. i skazany za udział w walkach po stronie Ukrainy jako najemnik.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Trump o prośbie skierowanej do Putina. "Zobaczymy, co się wydarzy”
Prezydent USA Donald Trump (fot. /JIM LO SCALZO / POOL) /PAP/EPA

Stephen Hubbard został zatrzymany w 2022 r. Rosja oskarżyła go o udział w walkach po stronie Ukrainy jako najemnik. 

Ponad 70-letni Amerykanin został w 2024 r. skazany na prawie 7 lat kolonii karnej.

 

Rozmawiałem z prezydentem Putinem o panu Hubbardzie. Rozmawiałem z nim na ten temat bardzo długo. Poprosiłem go o uwolnienie Hubbarda. Zobaczymy, co się wydarzy - powiedział Donald Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Bardzo chciałbym sprowadzić go z powrotem. Czas już na to. Czas, żeby pan Hubbard wrócił do domu - dodał.

Według agencji Reutera uwolnienie Amerykanina ma być jednym z tematów rozmów wysłannika Trumpa Steve'a Witkoffa ze stroną rosyjską w Petersburgu. Witkoff ma udać się do Rosji w środę.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump Władimir Putin

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: