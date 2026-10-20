Trump o prośbie skierowanej do Putina. "Zobaczymy, co się wydarzy”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że poprosił rządzącego Rosją Władimira Putina o uwolnienie amerykańskiego obywatela. Chodzi o Stephena Hubbarda, który został zatrzymany w Rosji w 2022 r. i skazany za udział w walkach po stronie Ukrainy jako najemnik.

Stephen Hubbard został zatrzymany w 2022 r. Rosja oskarżyła go o udział w walkach po stronie Ukrainy jako najemnik.

Ponad 70-letni Amerykanin został w 2024 r. skazany na prawie 7 lat kolonii karnej.

Stephen Hubbard w sądzie (zdj. z 2024 r., fot. Moscow City Court press service / handout) / AFP/East News

Rozmawiałem z prezydentem Putinem o panu Hubbardzie. Rozmawiałem z nim na ten temat bardzo długo. Poprosiłem go o uwolnienie Hubbarda. Zobaczymy, co się wydarzy - powiedział Donald Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Bardzo chciałbym sprowadzić go z powrotem. Czas już na to. Czas, żeby pan Hubbard wrócił do domu - dodał.

Według agencji Reutera uwolnienie Amerykanina ma być jednym z tematów rozmów wysłannika Trumpa Steve'a Witkoffa ze stroną rosyjską w Petersburgu. Witkoff ma udać się do Rosji w środę.

