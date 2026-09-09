Wymazywanie polskiej historii na Syberii. Zesłańcy ustąpili miejsca agresorom

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W Jakucku na Syberii odsłonięto pomnik dwóch mieszkańców miasta, którzy zginęli podczas wojny w Ukrainie. Stanął on w miejscu zburzonego wcześniej monumentu poświęconego zesłanym Polakom i Litwinom - informuje w środę niezależny rosyjski portal Mediazona.

Pomnik Dmitrija Jegorowa i Nikołaja Romanowa uroczyście otwarto na skrzyżowaniu ulic Pojarkowa i Kuraszowa w Jakucku, stolicy Syberii. Obaj mężczyźni zginęli 9 września 2023 roku na froncie w Ukrainie.

Lokalna gazeta „Ułus Media”, cytowana przez Mediazonę, pisze, że monument poświęcono poległym uczestnikom rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W tym samym miejscu znajdował się wcześniej pomnik pamięci Polaków i Litwinów zesłanych na Syberię w czasach represji. Składał się z pięciu kamieni z tablicami informacyjnymi.

Tablice zniknęły, potem rozebrano kamienie

Demontaż wcześniejszego pomnika rozpoczął się w 2023 roku. Najpierw zniknęły tablice pamiątkowe, a później usunięto także kamienie tworzące memoriał.

Władze Jakucka nie potrafiły wcześniej wyjaśnić, co stało się z tablicami. Z kolei regionalny departament ochrony dziedzictwa kulturowego tłumaczył późniejsze usunięcie pomnika tym, że nie był on objęty formalną ochroną konserwatorską. O planach postawienia w tym miejscu nowej rzeźby informował w maju główny architekt miasta Siemion Siergiejew.

Odsłonięty w 2002 roku pomnik poświęcony zesłańcom i represjonowanym składał się z pięciu głazów, na których umieszczone były tablice z nazwiskami polskich naukowców, którzy po zesłaniu do Jakucji zajmowali się badaniem tamtejszej kultury. Byli to: Wacław Sieroszewski, Edward Piekarski, Jan Czerski i Aleksander Czekanowski. Jedna z tablic była poświęcona ofiarom zesłań XVII-XIX ww. i ofiarom represji politycznych XX w.