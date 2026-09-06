Rosja znów prowokuje Japonię. Tokio żąda usunięcia pomnika

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W Chabarowsku na Dalekim Wschodzie Rosji odsłonięto pomnik upamiętniający „zwycięstwo Związku Radzieckiego nad militarystyczną Japonią” i zakończenie II wojny światowej. Japonia uznała monument za niedopuszczalny i zażądała jego demontażu.

Niezależny rosyjski portal Meduza pisze, że 15-metrowa rzeźba z brązu stanęła 4 września na nabrzeżu Amuru w Chabarowsku. Przedstawia radzieckiego żołnierza, który kolbą karabinu rozbija słup graniczny z emblematem chryzantemy - symbolem powszechnie kojarzonym z Japonią.

Na monumencie umieszczono nazwy formacji uczestniczących w operacji przeciwko Japonii: Frontów Dalekowschodnich, Frontu Zabajkalskiego, Floty Pacyfiku oraz Flotylli Amurskiej. Pomnik powstał z inicjatywy Władimira Putina, przy udziale Rosyjskiego Wojskowego Towarzystwa Historycznego i władz Kraju Chabarowskiego.

Tokio: pomnik rani uczucia Japończyków

Premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że instalacja monumentu jest „absolutnie nie do przyjęcia”. Jak podkreśliła, przedstawienie niszczenia słupa z chryzantemą dotyka uczuć japońskiego społeczeństwa.

„Rząd Japonii zdecydowanie zażądał od strony rosyjskiej wstrzymania instalacji pomnika i jego demontażu” - przekazała szefowa japońskiego rządu na platformie X. Jej wpis został opublikowany m.in. w języku rosyjskim.

Premier Japonii zapowiedziała, że Tokio będzie nadal stanowczo apelować do Rosji o usunięcie elementu przedstawiającego słup graniczny.

Ostra odpowiedź rosyjskiego MSZ

Na żądania Tokio zareagowała rzeczniczka prasowa rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. W wypowiedzi cytowanej przez agencję RIA Nowosti odrzuciła japońskie zastrzeżenia.

Pozostaje jeszcze zażądać od wiatru, by nie wiał, a od słońca, by nie świeciło. Nasza ziemia jest broniona przez przodków, nasza historia opiera się na faktach, a nasza pamięć została utrwalona w pomniku - stwierdziła.

Kolejny zgrzyt na linii Rosja-Japonia

Postawienie pomnika w Chabarowsku to kolejne prowokacyjne działanie Rosji wobec Japonii. W połowie sierpnia Władimir Putin złożył wizytę na Etorofu, jednej z wysp Kuryli objętych wieloletnim sporem terytorialnym między Moskwą a Tokio.

Japońskie władze uznały podróż przywódcy Rosji za niedopuszczalną i wezwały rosyjskiego ambasadora, by złożyć oficjalny protest. Tokio podało, że rozważa też dodatkowe sankcje wobec Moskwy.