„Zadziwiające” - tak Paweł Durow, twórca komunikatora Telegram, skomentował zarzuty stawiane mu przez francuską prokuraturę. Zapewnił, że Telegram jest gotów wycofać się z krajów, w których nie można połączyć poufności z wymogami bezpieczeństwa.

Paweł Durow / Shutterstock

Paweł Durow opublikował pierwszy komentarz po tym, jak został zatrzymany we Francji pod koniec sierpnia na podstawie zarzutów związanych z przestępczością zorganizowaną.

Jak poinformował, powiedziano mu, że grozi mu odpowiedzialność personalna za to, że użytkownicy komunikatora używają go niezgodnie z prawem, ponieważ władze francuskie nie otrzymały od Telegramu wymaganych odpowiedzi. Durow ocenił, że jest to "błędne podejście". "Jeśli jakiś kraj jest niezadowolony z serwisu internetowego, to praktyką jest wszczęcie procesu sądowego wobec tego serwisu" - zauważył.

Jak ocenił, "błędnym podejściem" jest "wykorzystanie przepisów z epoki sprzed smartfonów" po to, by oskarżyć jego samego - jako szefa firmy zarządzającej serwisem - z powodu przestępstw popełnianych przez użytkowników.

Durow argumentował, że "znalezienie należytej równowagi między poufnością i bezpieczeństwem jest niełatwym zadaniem". Zapewnił, że Telegram "stara się współpracować z regulatorami, by znaleźć równowagę" i jest "otwarty na dialog".

Zwolniony po wpłaceniu 5 mln euro kaucji

"Czasami nie możemy się porozumieć z regulatorami w sprawie należytej równowagi między poufnością i bezpieczeństwem. W takich wypadkach gotowi jesteśmy wycofać się z danego kraju" - dodał Durow. Powołał się na decyzję o wycofaniu komunikatora z Rosji i Iranu, gdy władze tych krajów zażądały przekazania kluczy szyfrowania - jak było to w Rosji - czy zablokowania pewnych kanałów, jak domagał się Iran. Telegram wówczas odmówił i został w Iranie zablokowany.

Durowowi, który jest obywatelem Rosji i ma również paszport francuski, postawiono we Francji 12 zarzutów związanych z przestępczością zorganizowaną.

Po zatrzymaniu Durow został zwolniony po zapłaceniu kaucji w wysokości 5 mln euro. Jest też zobowiązany do stawiania się dwa razy w tygodniu na komisariacie i nie może opuścić terytorium Francji.